Tri zgoditka ”akademke” Leone Radi u selektivnom susretu: Za selekciju ŽNS BBŽ, KKŽ i VPŽ nastupile i Ema Vanjhal te Elena Cvitić

Proteklog je tjedna u mjestu Sračinec u Varaždinskoj županiji odigrana međužupanijska selektivna utakmica između Županijskog nogometnog saveza Varaždinske županije s jedne, te selekcije Županijskog nogometnog saveza Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije s druge strane.

Prva selektivna aktivnosti NS Sjever bila je namijenjena igračicama rođenim 2007., 2008. i 2009. godine, a u sastavu su se našle i tri igračice Nogometne akademije No Limit Tvin, Leona Radi, Ema Vanjhal i Elena Cvitić. Upravo je Leona odigrala zapaženu ulogu u pobjedi selekcije ŽNS KKŽ, BBŽ i VPŽ.

Dina Vida Horvat dovela je selekciju ŽNS KKŽ, BBŽ i VPŽ u prednost nakon 22. minute igre, utakmicu je u egal vratila Iva Kelemen, dok je Leona riješila susret sa svoja tri pogotka u 38., 46., i 53. minuti. Konačan rezultat utakmice glasio je 4:1.

ŽNS KKŽ, BBŽ, VPŽ: Lucija Sitar (Žnk Koprivnica), Mia Krapinec (Žnk Koprivnica), Ema Vanjhal (No Limit Tvin), Ena Vranešević (Žnk Koprivnica), Leona Radi (No Limit Tvin), Dina Vida Horvat (Žnk Graničar), Elena Cvitić (No Limit Tvin), Magdalena Ivković (Žnk Graničar), Vanja Imešek (Žnk Koprivnica), Anđela Kukavica (Žnk Koprivnica), Emilija Sertić (Žnk Koprivnica), Lana Lalić (Nk Trnski), Iva Hlevnjak (Žnk Koprivnica), Petra Taši (Žnk Koprivnica), trenerica: Mateja Videc.

