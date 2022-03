U Knjižnici i čitaonici Pitomača održana promocija slikovnice „Lukasova plesna pustolovina“ Tome Vege

Putem Facebook stranice Knjižnice i čitaonice Pitomača jučer (četvrtak) održana je online promocija slikovnice “Lukasova plesna pustolovina” autora Tome Vege. Riječ je o prvoj i jedinoj hrvatskoj slikovnici inspiriranoj istinitim događajima, priči koja je potpuno posvećena plesu, odnosno dječaku plesaču i predrasudama s kojima se morao nositi zbog svog izbora i ljubavi prema toj predivnoj aktivnosti.

– Priča o Lukasovoj plesnoj pustolovini već duže vremena mi se vrtjela po glavi i imala je svoju namjenu. Međutim uz posao i putovanja nisam uspio to prenijeti na papir. No, kada je došao prvi lockdown, bilo mi je iznimno teško sjediti doma prekriženih ruku, a nisam mogu niti plesati, niti trenirati, ništa. Odlučio sam tada napraviti nešto kvalitetno i tako je nastala „Lukasova plesna pustolovina“ – otkrio nam je autor Tomo Vega.

Ova vrlo poučna slikovnica, koja na svojih 67 ilustriranih stranica prati dječaka Lukasa i sve ono što mu se događa na putu do njegovog prvog plesnog natjecanja, nastala je prvenstveno kako bi se srušili stereotipi i predsrasude o dječacima i plesu. Za razliku od Lukasa, njegov prijatelj Marko nije dobio podršku svojeg oca da i on postane plesač. Naime, Markov otac smatra da je ples za djevojčice, a ne za dječake.

– Slikovnica je nastala upravo s ciljem da se razbiju stereotipi i predrasude o plesu. Kao trener akrobatskog rock’n’rolla, a mislim da je tako i u drugim plesovima, počeo sam se u posljednjih nekoliko godina suočavati sa sve manjim i manjim odazivom dječaka i ponukan time odlučio sam malo istraživati zašto je tomu tako. Dječaci se žele baviti plesom, to je činjenica, međutim u tome ih često koči neki strah, pa i reakcija roditelja – objašnjava autor Tomo te dodaje:

– Upravo tako se i razvija ova priča o Lukasu i njegovoj plesnoj pustolovini. Naime, Lukas se upoznaje s akrobatskim rock’n’rollom jednog školskog dana, te on i njegov najbolji prijatelj Marko kažu: “Da, to je to. Mi to želimo probati.” Oduševili su se akrobacijama, svim onim pokretima i vratolomijama. Lukas pritom dobiva podršku svojih roditelja, ali Marko ne. Pratimo tako paralelnu priču i sve ono što se događa njima, odnosno više što se događa Lukasu, kako mu prolaze dani, kakva je reakcija u školi, kakvi su odnosi između njega i roditelja, odnosno trenera i roditelja. Tu je i splet vrlo važnih poruka koje sam namjerno ostavio i htio provući kroz ovu slikovnicu, a to su upornost, fokusiranost prema cilju, rušenje predrasuda koje su nastale iz neznanja. Oko toga se razvija cjelokupna priča – dodaje Tomo V.

Zgode i nezgode kroz koje prolaze likovi drže čitatelje prikovane uz stranice ove zanimljive priče. Uči o ljepoti plesa, važnosti prijateljstva, ali i o toleranciji, razumijevanju, podršci i ustrajnosti.

– Djeca se danas trebaju baviti s onim što ih veseli. Jasno je da ne možemo svi biti matematičari, fizičari, nogometaši, astronauti ili plesači, ali nema razlike između djevojčica i dječaka. Ples je nešto, i to ću dokazati svakome tko mi kaže suprotno, s čime smo svi rođeni i to je lako dokazati. Bitno je zauzeti stav i graditi sebe kao osobu u nekim stvarima koje nas ispunjavaju, a da je to nešto kvalitetno – poručuje Tomo V.

(www.icv.hr, ib, Foto: Foto Begović)