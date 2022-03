U pola sata vatra nanijela milijunsku štetu tvrtki Auto Moslavac: Kako bi što prije stali na noge, već su krenuli sa sanacijom

U nekoliko trenutaka život obitelji Moslavac okrenuo se naopako – izbio je požar na njihovoj automehaničarskoj radionici u Virovitici. U samo 30 minuta ostali su bez dugogodišnjeg mukotrpnog rada i truda.

– Bilo je 6.10 sati kada su me nazvali radnici s benzinske crpke i rekli da servis gori. Dok sam došao, vatrogasci su već bili ondje i gasili dio servisa u kojemu su gorjeli automobili. Otvorio sam ulazna vrata i ušao u dim kako bi sve otključao – prisjeća se teških trenutaka vlasnik Slavko Moslavac. Kako je izbio požar, kaže, vidjeli su naknadno na snimci nadzornih kamera.

– Na snimci smo vidjeli da je došlo do iskrenja na ormariću kraj peći. Peć se trebala upaliti na tajmeru u dvije minute do šest sati. Tada je došlo do iskrenja i u tom se trenutku zapalilo, za pola sata je bilo sve gotovo – s nevjericom priča Moslavac.

Izgorjelo je gotovo sve.

– Osim automehaničarske radionice to je bilo kao nekakvo skladište. Unutra su bila dva nova automobila Jeep i Kia Stonic, jedan polovni automobil koji je bio na popravku, tri skutera, te sva oprema, dizalice, svi rezervni dijelovi, svi registratori, otpremnice i radni nalozi, kao i sva instalacija – nabrojao je S. Moslavac sve što je vatra progutala.

Šteta je, kaže, milijunska.

Srećom brzom intervencijom vatrogasaca JVP Virovitica spriječeno je širenje požara na salon automobila. Svi djelatnici danas su ondje, doduše ne popravljaju automobile kao inače, već pomažu u čišćenju požarišta i vraćanju svog posla na noge.

– Moramo sve sanirati što je moguće prije. Onaj dio hale smo srušili, svi radnici su ovdje, uzimamo kredit i moramo zatvoriti prostor da možemo raditi dalje – kaže Slavko Moslavac.

(www.icv.hr; foto: M. Rođak)