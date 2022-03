U suhopoljskom Dvorcu Janković predstavljena Strategija razvoja turizma Virovitičko-podravske županije do 2030. godine

U Centru za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju, predstavljena je “Strategija razvoja turizma Virovitičko-podravske županije do 2030. godine”. Novi strateški razvojni dokument od izuzetne važnosti za područje VPŽ predstavili su – Snježana Boranić Živoder iz Instituta za turizam iz Zagreba, direktorica Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Predstavljanju su još, između ostalih, nazočili – Ivo Kunst i Martina Gjurašić iz Instituta za turizam, te brojni dionici turističkog sektora s područja VPŽ, između ostalih, načelnik Općine Čačinci i ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ Tatjana Arnold Sabo, direktorica Dvorca Janković Suhopolje Sanja Sudar, direktori turističkih zajednica, kao i članovi turističkog vijeća s područja VPŽ…

Turistička zajednica VPŽ prošle je godine, u suradnji s Institutom za turizam. započela proces izrade Strategije razvoja turizma Virovitičko-podravske županije do 2030. godine. Krajem rujna prošle godine, održana je i radionica vezana uz izradu već spomenutog razvojnog dokumenta na kojoj su glavne teme bile analiza stanja, s naglaskom na atrakcije i njihovo vrednovanje, SWOT analiza, vizija i ciljevi razvoja te turistički proizvodi. Institut za turizam jedini je znanstveni javni institut u Hrvatskoj specijaliziran za istraživanje i konzalting u turizmu, a svoje iskustvo temelji na znanstvenom radu i kontinuiranim istraživanjima, te stalnom usavršavanju multidisciplinarnog radnog tima.

Da je Virovitičko-podravska županija posljednjih godina napravila ogromne iskorake u stvaranju i kreiranju turističke ponude, istaknula je Snježana Boranić-Živoder iz Instituta za turizam.

· Virovitičko-podravska županija svakim našim dolaskom uvijek nas je iznova inspirirala i iznenadila svojim prirodnim točkama i bogatim plemićkim naslijeđem koje ovdje priča jednu posebnu priču. Ovdje je u proteklom periodu napravljeno zaista puno iskoraka. Javni sektor je uložio ogromne napore, tako da poduzetničku aktivnost u idućem periodu očekujemo i od strane privatnog sektora. Mogu reći da je Virovitičko-podravska županija zapravo županija otkrivanja i cilj nam je svakako povećati izletničku potražnju. Sve ono što smo ovdje doživjeli, čuli i istražili, stavili smo u jednu strukturu, jedan dokument u kojem smo postavili jasnu viziju razvoja turizma na ovom području. Naše snage su dva UNESCO područja i Plemićka ruta na kojoj temeljimo svoje ključne proizvode. Prednosti su brojne, a sada nam preostaje sve to povezati u destinacijskom lancu vrijednosti i raditi na daljnjem unaprjeđenju gastronomije, vinskog turizma i svih drugih proizvoda koje smo prepoznali kao važne na ovom prostoru, a to je zaista jedna velika i široka paleta – rekla je Snježana Boranić-Živoder.

Direktorica Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić kao snage ove županije istaknula je dva UNESCO područja i Plemićku rutu, ali i ljude po kojima se posebno ističu.

· Ovaj dokument dat će jedan okvir turističkog razvoja koji smo isplanirali zajedno sa svim turističkim relevantnim dionicima s područja županije, dok smo za samu izradu Strategije angažirali najrelevantniju tvrtku u Hrvatskoj koja se time bavi, a to je Institut za turizam koji ima sedamdesetogodišnju tradiciju u svom postojanju i radu. Sada slijedi ono najvažnije, a to je implementacija ove Strategije jer ‘mrtvo’ slovo na papiru zapravo ne znači ništa. Partnerski pristup najvažniji je u realizaciji svih ovih projekata koje smo isplanirali. Mi smo destinacija s dva UNESCO područja prirodne baštine, to su Drava i Papuk i svakako ćemo najviše raditi na razvoju tih proizvoda, ali i na već započetom projektu Plemićke rute koji se konstantno nadograđuje. Ono što nas iznimno veseli je to da je naša Plemića ruta prepoznata i od strane stručnjaka koji se bave upravo kulturnim turizmom pa je tako uvrštena u jedan od dva nacionalna projekta koji su najbolje razrađeni – kazala je Martina Jakelić.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović naglasio je još jednom kako u Hrvatskoj nitko nije izgradio toliko turističkih kapaciteta i obnovio toliko kulturne i prirodne baštine na tako malom prostoru, kao što je slučaj u VPŽ.

· Od prvog sastanka prošlo je praktički godinu dana, a sada smo došli do Strategije razvoja turizma Virovitičko-podravske županije do 2030. godine koja sigurno daje jedan strateški okvir za sve dionike koji se tiču turističkog razvoja naše županije. Nakon komunikacijske i marketinške strategije, Strategija razvoja turizma sigurno će imati veliki doprinos u budućem razvoju. Drago mi je da su u izradu ove Strategije, osim Instituta za turizam, bili uključeni i Virovitičko-podravska županija, te gradovi i općine, ali i svi ostali dionici koji utječu na razvoj turizma, dakle i privatni i javni sektor. Vjerujem da ćemo njenom implementacijom postići još veći i još bolji razvoj turizma i da će Virovitičko-podravska županija biti još vidljivija na turističkoj karti kako kontinentalne, tako i cijele Hrvatske. Na području Virovitičko-podravske županije, mnogobrojni su odrađeni projekti koji se tiču kulturne i povijesne baštine. Obnovili smo Kuriju Janković u Kapela Dvoru, Dvorac Pejačević u Virovitici, rodnu kuću Petra Preradovića u Grabrovnici, ljetnikovac grofa Draškovića, koji je danas Posjetiteljski centar Dravska priča, Dvorac Janković u Suhopolju, asfaltirali smo cestu do Jankovca i granice s Požeško-slavonskom županijom, otvoren je Geo info centar u Voćinu, EPI centar Sekvoja u Slatini. Tu ne stajemo, trenutno se radi i na Centru za posjetitelje na Križnici, TIC Klopotec na Kladarskom bregu, Centru za kulturu zdravlja u Cabuni, uređenju Orahovačkog jezera s turističkim kompleksom, a u planu su i novi projekti u Slatinskom Drenovcu, kod Orahovice… Svi ovi projekti, imaju za cilj povećanje broja dolazaka turista na područje Virovitičko-podravske županije. Naša županija, sve više postaje poželjno mjesto za turističke posjetitelje – naglasio je Igor Andrović.

Inače, župan Andrović iskoristio je ovu prigodu kako bi još jednom, u povodu 8. ožujka, čestitao Međunarodni dan žena, a svim nazočnim pripadnicama ljepšeg spola poklonio je u znak pažnje ružu i čokoladu. (www.icv.hr, ts, www.vpz.hr, foto: K. Toplak)