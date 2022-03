Udruga umirovljenika Orahovica održala redovnu godišnju skupštinu: Druženje i aktivnosti spas od svakodnevice

Udruga umirovljenika Orahovica održala je svoju redovnu, godišnju skupštinu u svom prostoru, za Orahovčane poznatom i popularnom ”penzionercu”. O aktivnostima i radu udruge govorio je predsjednik Tomo Pleša naglasivši kako je Udruga unatoč svim problemima koje je uzrokovala pandemija koronavirusa, bila aktivna i uspjela dosta toga odraditi.

– Kroz 2021. ipak smo uspjeli organizirati nekoliko aktivnosti kao što su zabave, put u Bizovačke Toplice i Daruvar na kupanje, a bilo je to dosta i naših redovnih okupljanja. Posebno sam zadovoljan što mogu reći kako smo uspjeli nabaviti drva za ogrjev za naše članove, bilo je problema, ali i to je uspješno riješeno. U ljeto smo organizirali i odlazak na more što je bio jako dobar potez jer su naši članovi uživali i ako sve bude redu ponovit ćemo to i ove godine. U svakom slučaju dali smo sve od sebe da okupljamo naše članove, da se družimo i korisno provodimo vrijeme što je definitivno nama u trećoj životnoj dobi spas od svakodnevice – rekao je Tomo Pleša te kroz plan rada također istaknuo odlaske na kupanja, umirovljeničke zabave, druženja te sudjelovanje na svim gradskim manifestacijama.

Sve izvješća i planovi su jednoglasno prihvaćeni, a na kraju se nazočnima obratio i predsjednik Dijabetičke udruge ”Zdravlje” Stjepan Dujmić.

– Budući da sam aktivan član i ove udruge znam koliko je bila aktivna i vrijedna i zapravo je rad predsjednika i njegovog tima za svaku pohvalu. Sada kada je ova nesretna korona malo jenula, siguran sam da će aktivnosti biti još više i zato svim kolegicama i kolegama umirovljenicima želim puno zdravlja da se što više zajedno družimo – zaključio je Dujmić.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)