Udruge proizvođača duhana zadovoljne najavom praćenja troškova proizvodnje od strane Hrvatskih duhana

Nakon najviše isplate u zadnje četiri godine od 81,6 milijuna kuna u 2021. godini, u Hrvatskim duhanima obvezali su se na nastavak praćenja rasta troškova proizvodnje te u skladu s time i usklađenja otkupnih cijena duhana.

Proizvođači duhana koji su kooperanti Hrvatskih duhana, najvećeg otkupljivača duhana u Hrvatskoj, ovih dana su počeli preuzimati posijane plitice sa sjemenskim materijalom duhana, čime je i simbolično započeta nova sezona proizvodnje duhana u Hrvatskoj.

Ova će godina, zbog značajnog rasta cijena troškova proizvodnje, biti zahtjevna za sve poljoprivrednike pa tako i za proizvođače duhana. Prema zajedničkom izračunu Hrvatskih duhana, koji organiziraju oko 80 posto ukupne proizvodnje duhana u Hrvatskoj, i obiju udruga proizvođača, Krupan list i Tabacum, očekuje se značajno povećanje troškova proizvodnje duhana, a najviše su pritom porasle cijene energenata, zaštitnih sredstava i gnojiva, ali i cijene radne snage kao i osiguranja.

Proizvođači okupljeni u dvije udruge, Krupan list i Tabacum, zajedno s Hrvatskim duhanima pokrenuli su intenzivan dijalog još početkom godine s ciljem pronalaska najboljeg mogućeg rješenja za amortizaciju ovako velikog troškovnog udara na proizvodnju, koje bi osiguralo opstojnost i održivost proizvodnje duhana. Istovremeno su pokrenuli i zajedničku inicijativu prema Ministarstvu poljoprivrede kako bi se i na toj razini vidjelo na koji način država može dodatno podržati ovu proizvodnju koja ostvaruje značajan pozitivan utjecaj na gospodarstvo u čak 4 hrvatske županije u kojima se duhan proizvodi, a prehranjuje direktno oko 450 proizvođačkih obitelji i preko 500 zaposlenih u tvrtkama Hrvatski duhani i Agroduhan.

Kako bi sa svoje strane maksimalno podržali proizvođače, Hrvatski duhani su na sastanku s proizvođačkim udrugama objavili kako će nastaviti s trendom povećanja otkupnih cijena, pa će tako ove godine otkupne cijene povećavati sukladno rastu ulaznih troškova u proizvodnji duhana.

– Udrugu Tabacum smo osnovali s ciljem povećanja proizvodnje duhana jer u njemu vidimo budućnost, no ključno nam je vidjeti da i u ovakvim izazovnim godinama imamo podršku. Hrvatski duhani su nam i ovog puta izrazili spremnost da maksimalno izađu u susret, kako su uostalom i radili već nekoliko puta proteklih godina kada smo unatoč ekstremnim vremenskim uvjetima imali prilične štete. Važno je imati partnera koji razumije da je za ovako intenzivnu proizvodnju kakva je proizvodnja duhana važno imati jasnu računicu koja pokazuje profitabilnost i održivost proizvodnje. Nadam se da ćemo imati i razumijevanje Ministarstva poljoprivrede kod kojeg smo do sada također uvijek imali razumijevanje i podršku – izjavio je Mihael Čolak, predsjednik udruge Tabacum.

– Zadovoljni smo što smo ponovnom uspostavom dijaloga s Hrvatskim duhanima dobili njihovu spremnost da kroz redovito praćenje troškova proizvodnje i povećanje otkupne cijene dodatno podrže proizvođače jer nam je sada to jako potrebno. Važno je da nam dodatnu podršku osiguraju uz Ministarstvo poljoprivrede i lokalne samouprave i Županije, npr. sufinanciranjem ili subvencioniranjem osiguranja, zakupa zemlje, navodnjavanja, jer je proizvodnja duhana važna za ovaj naš kraj. Proizvodnja duhana je dobro organizirana poljoprivredna proizvodnja, imamo osiguran otkup svih proizvedenih količina što znači da uz dodatan trud svih dionika možemo osigurati uvjete ne samo za zadržavanje te proizvodnje, nego i za njeno povećanje. No, sada nam se mora dodatno izaći u susret jer je udar troškova na nas velik, no vjerujemo našem partneru da će nas kao i uvijek do sada pratiti otkupnom cijenom – izjavio je Željko Mikulčić, predsjednik udruge Krupan list.

Proizvodnja duhana je najbolje organizirana poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj. Hrvatski duhani proizvođačima kompletno predfinanciraju kompletnu proizvodnju, agronomska služba podržava sve faze proizvodnje, osiguravaju povoljno financiranje investicija koje povećavaju profitabilnost proizvodnje poput navodnjavanja, mehaničke berbe i slično, uz osiguran otkup svih proizvedenih količina. Hrvatski duhani su pokrenuli prvi program održive poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj u kojoj je proizvođačima donirano preko 3,5 milijuna kuna vrijedne zaštitne opreme i kalcizacijskih sredstava za poboljšanje kvalitete tla.

– Nastavljamo s maksimalnim praćenjem proizvođača. Mi smo fokusirani na osiguranje održivosti proizvodnje duhana zbog čega smo posljednjih godina kontinuirano povećavali otkupne cijene, ali i inicirali veliki investicijski ciklus u tehnologiju. Podržali smo investicije s više od 17 milijuna kuna čime smo osigurali nabavu 72 mehanička berača kojima će ove sezone biti mehanički obrano 55 posto ukupnih površina pod duhanom Vjerujemo da ćemo nastavkom trenda povećanja otkupne cijene, dodatnim aktivnostima smanjenja troškova u proizvodnji duhana i povećanjem prinosa, te dodatnim investicijama kojih do sada već u ovoj godini imamo više od 5 milijuna kuna, održati pa čak i povećati profitabilnost proizvođača i u ovoj vrlo zahtjevnoj proizvodnoj godini – izjavio je Igor Švarc, voditelj lanca opskrbe u Hrvatskim duhanima.

