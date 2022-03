Veliko srce policijskog službenika Pere Bičanića: Pokrenuo humanitarnu akciju i uz pomoć Flore VTC osigurao kupnju pulsnog oksimetra za Odjel pedijatrije OB Virovitica

Opća bolnica Virovitica danas je dobila još jednu vrijednu donaciju, ovoga puta zahvaljujući policijskom službeniku Peri Bičanići i Flori VTC. Naime, policajac Pero Bičanić prije četiri godine pokrenuo je hvalevrijednu akciju sakupljanja plastičnih čepova kako bi prikupio novac za kupnju pulsnog oksimetra Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Virovitica. Vrijednost uređaja iznosi 4.352,54 kuna.

– Zahvaljujem se gospodinu Bićaniću koji je došao na ideju, prepoznao potrebu i na kraju krajeva pokrenuo ovu humanu akciju. Oduševljen sam i iznenađen brojem ljudi koji su sudjelovali u ovoj priči. Od prikupljenog iznosa kupljen je pulsni oksimetar namijenjen za odjel pedijatrije. To je uređaj koji se koristi svakodnevno i kod odraslih pacijenata, a nešto specifičniji je za pedijatrijske pacijente. Pored nekih drugih vitalnih funkcija mjeri razinu kisika u krvi i pored već postojeća dva uređaja u Općoj bolnici Virovitica pomoći će nam svakako u zbrinjavanju naših malih pacijenata – sa zadovoljstvom je rekao ravnatelj Opće bolnice Dinko Blažević.

Kako je došlo do ideje ukratko je ispričao i sam policajac Pero Bičanić, koji je, osim ove akcije, pokrenuo i glazbeno-sportski humanitarni program „Uskrs u svakom domu“.

– Ideja o sakupljanju čepova i kupnji uređaja u meni tinja više od deset godina. No, nažalost nisam naišao na razumijevanje sve do dolaska sadašnjeg načelnika Policijske uprave Siniše Kneževića kojemu se ideja svidjela. Čepove sam sakupljao oko četiri godine, no tu je osim mojih kolega u Upravi i policijskim postajama, bila uključena i Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić s područnim školama, građani i trgovački centri, a osobito KTC. Sretan sam da smo uspjeli sakupiti dovoljno dovoljno za kupnju uređaja – kaže nam Pero.

Veliku pomoć u svemu imao je i od tvrtke Flora Vtc koja je sakupljene čepove zbrinula i prodala te donirala ostatak potreban za kupnju uređaja.

– Gospodin Bićanić je uspio sakupiti tonu i pol čepova. Uvijek podržavamo ovakve akcije jer osim humanitarnog djela, odnosno pomaganja djeci, ova akcija je edukativna i uči građane da treba odvajati otpad, da sve ne mora završiti na odlagalištu, nego da se može reciklirati, a uz to i pomoći – kaže Tomislav Uzel, voditelj odjela sakupljanja stakla, papira i ambalaže u tvrtki Flora.

Zadovoljstvo je iskazao i načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske Siniša Knežević koji je istaknuo kako je Pero Bičanić primjer mladim kolegama.

– Pero je primjer mlađim generacijama kakav policajac treba biti. Imam same pohvale za njega i to su primjeri policijskih službenika koji iskaču iz stereotipne mase. Uz to što redovno obavlja svoju dužnost, on je humanitarac. Pozivam i druge policijske službenike da slijede primjer našeg kolege koji nije shvatio policijski posao samo kao represiju i kažnjavanje, nego zaista služi građanima. To je i naša prva uloga – pomoći i zaštititi građane – rekao je načelnik Knežević te zahvalio svima koji su se uključili u akciju i pomogli u nabavci ovog potrebnog uređaja.

