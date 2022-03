VIDEO Vatrogasci ponovno imaju pune ruke posla: Izbio još jedan požar zbog nekontroliranog paljenja granja

Još jednom se pokazalo što se dogodi kada se netko uhvati paljenja granja ili korova, a za to se dobro ne pripremi ili uopće ne zna kako to pravilno treba raditi. Naime, u orahovačkoj Ulici Pave Vukelića Paje žena je na otvorenom prostoru na suhoj zemlji u blizini brezove šume zapalila granje crnogorice. Vatra se vrlo brzo ”uhvatila” i proširila.

– Izašli smo s četiri vatrogasca i tri vozila te vrlo brzo ugasili vatru. Ovo je, na sreću, dobro prošlo, ali treba reći da su u blizini obiteljske kuće i da je moglo doći do velikih problema. Teško je više išta reći, svaki dan upozoravamo građane da pripaze pri paljenju korova ili suhog granja. Mi smo na raspolaganje za svaki vid pomoći kada se to radi, no opet se ovakve stvari događaju. Opreza nikada dosta – kaže zapovjednik DVD-a Orahovica Robert Orina.

(www.icv.hr, vg)