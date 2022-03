Virovitičke košarkašice Z-15 viceprvakinje Regije Sjever: U jednom danu ostvarile dvije fantastične pobjede

Virovitičke košarkašice ostvarile su još jedan izniman rezultat. Nakon što su u konkurenciji do 13 godina starosti osvojile šesto mjesto u Hrvatskoj sada su u kategoriji do 15 godina postale viceprvakinje Regije Sjever. U jednom danu su odigrale dvije utakmice i s dvije pobjede i matematički osigurale drugo mjesto iza Radosti iz Čakovca, a ispred Radnika iz Križevaca, no pođimo redom.

U subotu su u jutarnjim satima ugostile Bistru iz Molvi. Od samog početka nametnule su svoj ritam i postupno povećavale prednost. Na poluvremenu prednost je iznosila 31:7. Treća četvrtina bila je iznimno dobra jer gošće nisu uspjele postići niti koš, a konačni rezultat iznosio je 61:13.

Najefikasnija je bila Marta Leda Kalaš s 14 postignutih koševa, a u stopu ju je s 13 koševa pratila Martina Sabo. Dvoznamenkasti učinak ostvarila je i Nika Gverić s 10 postignutih koševa. Margareta Cenger dodala je 9 koševa, a po 6 koševa postigle su Alisa Lovreković i Lana Ojurović. U strijelce su se upisale i Korina Bosnić te Terezija Benko.

Istoga dana u 14 sati djevojke su se zaputile u Prelog da odigraju svoju posljednju utakmicu protiv Mladosti iz Ivanovca.

Iako pomalo umorne djevojke su s pola gasa pobijedile Mladost. Nakon što je prva četvrtina završila sa 23:2 trener Robert Fritz odlučio je dati više minuta djevojkama koje su igrale manje u prvoj utakmici, a rezultat je nastavio rasti. Poluvrijeme je završilo 37:13, a semafor na kraju utakmice pokazao je 71:16 za raspoložene Virovitičanke.

Najefikasnija je bila Martina Sabo s 15 postignutih koševa uz 8 osvojenih lopti, dva skoka i asistenciju. Još jednu odličnu utakmicu odigrala je Maja Lena Bucifal koja je upisala double-double učinak. Postigla je 14 koševa uz 10 skokova, 4 osvojene lopte i blokadu. S devetkama se je poigrala Lana Ojurović jer je uz 9 koševa upisala i 9 skokova, 4 osvojene lopte te asistenciju i blokadu. Nika Pavelić poigrala se sa šesticama jer je uz 6 koševa upisala isto toliko skokova i osvojenih lopti. Pet koševa postigla je Tena Tolušić uz 3 osvojene lopte, dva skoka i asistenciju. Po četiri koša postigle su Dorotea Blažičević, Monika Požežanac Sabolić, Lana Bajivić i Margareta Cenger. Dorotea je ostvarila i 3 asistencije te po skok i osvojenu loptu, Monika uz dvije osvojene lopte, skok i asistenciju, Lana uz 5 skokova osvojenu loptu i asistenciju, a Margareta uz 7 osvojenih lopti, 3 asistencije i dva skoka.

Trener Robert Fritz zahvalio je djevojkama na odličnim igrama kao i na pristanku da posljednje dvije utakmice odigraju u jednom danu što je bilo nužno da se omogući odlazak igračicama Radosti iz Čakovca na završnicu Prvenstva Hrvatske.

– Odigrali smo odličnu sezonu. Jako sam zadovoljan s ovim rezultatom jer on pokazuje da iz godine u godinu napredujemo. Ovo je izuzetna godina jer smo šesti u Hrvatskoj do 13 godina, viceprvaci Regije u kategoriji do 15 godina i treći u Regiji u kategoriji do 17 godina. Ovo je samim tim i najuspješnija godina u povijesti kluba i tko ne bi bio zadovoljan i ponosan na sve naše igračice. Predstoje nam još i prvenstva do 9 i 11 godina starosti te se s pravom nadamo još kojoj medalji što će dodatno uljepšati i ovako odličnu sezonu – naglasio je uz osmijeh trener Robert Fritz.

ŽKK Virovitica – ŽKK Bistra 61:13

ŽKK Virovitica: Benko, Bosnić, Cenger 6, Gverić 8, Kalaš 7, Lovreković 4, Ojurović, Pavelić 8, Sabo 26.

ŽKK Mladost – ŽKK Virovitica 16:71

ŽKK Virovitica: Bajivić 4, Benko, Blažičević 4, Bosnić, Bucifal 14, Cenger 4, Ojurović 9, Pavelić 8, Požežanac 4, Tolušić 5, Sabo 15.

