Započeli radovi na modernizaciji tramvajske mreže u Osijeku: Najsuvremenija tehnologija dosad nekorištena u Hrvatskoj

Projekt Modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka vrijedan nešto više od 267 milijuna kuna, započeo je probnim radovima na dionici od rotora prema Višnjevcu do križanja Strossmayerove i Svilajske ulice, a radove su danas (ponedjeljak) obišli gradonačelnik grada Osijeka Ivan Radić, zamjenik župana Josip Miletić, predstavnici izvođača radova te direktor GPP-a Osijek Dejan Rusmirović.

– Vrijednost projekta obnove i modernizacije tramvajske pruge je 267 milijuna kuna, od čega je 200 milijuna kuna iz fondova Europske unije, a ostatak sredstava su osigurali Vlada Republike Hrvatske i Grad Osijek. Ovim će se projektom obnoviti 9,5 kilometara tramvajske infrastrukture te 23 stajališta koja će biti prilagođena osobama s invaliditetom, a sve kao uvod u dolazak novih niskopodnih tramvaja. Također, uskoro dolazi i flota od 13 novih autobusa čime želimo povećati korištenja gradskog prijevoza te dodatno doprinijeti razvoju grada, ali i smanjenju onečišćenja okoliša. Važno je istaknuti da je tehnologija koja će se koristiti najsuvremenija i do sada nije korištena u Hrvatskoj, a uključuje pričvršćivanje tramvajske pruge za podlogu – kazao je gradonačelnik Radić.

Zamjenik župana Josip Miletić naglasio je kako je upravo suradnja Grada Osijeka, Županije i Vlade RH ključna za razvoj čitave Slavonije.

– Osijek mora biti predvodnik razvoja istoka Hrvatske, a ovako veliki i važni projekti su samo potvrda uspješnosti na tom putu. Čestitam gradonačelniku i direktoru GPP-a koji svakodnevno rade na poboljšanju uvjeta života u gradu. Uvjeren sam da će zeleni i ekološki pristup razvoju ove urbane sredine doprinijeti snažnijoj budućnosti – rekao je Miletić.

Predstavnik izvođača radova Bogdan Dobrić istaknuo je kako će radovi trajati dvije godine tijekom kojih će vrijediti posebna prometna regulacija.

– U suradnji s predstavnicima grada izrađivat ćemo prometne elaborate na osnovu kojih će se regulirati promet za vrijeme trajanja radova. Inače, prva faza trajat će do listopada ove godine, a radovi na probnoj dionici, koji su dio prve faze, potrajat će dva mjeseca. Cijeli projekt podijeljen je na trećine od kojih je svaka duga otprilike tri kilometra. Pripremni radovi uključuju demontažu postojećih kolosijeka, iskope, zemljane radove i stvaranje posteljice na koju ide armirano-betonska podloga s utorima za tračnice. Nova podloga smanjivat će buku i vibracije čime će tračnice biti dugovječnije, što je prednost ovakvog sustava izgradnje, trenutno jedinstvenog u Hrvatskoj, pa čak i u ovom dijelu Europe. Značajnija ulaganja u održavanje bit će potrebna tek za dvadesetak godina – kazao je Dobrić.

Direktor GPP-a Osijek Dejan Rusmirović naglasio je kako su prednosti ovako velikog ulaganja višestruke.

– Ovim projektom zamijenit će se šest kilometara podzemnog kabla, dva ispravljače stanice te će se izgraditi jedna potpuno nova, a kao što je ranije spomenuto, obnovit će se i 23 stajališta nakon čega će biti potpuno prilagođena i osobama s invaliditetom. Što se tiče prometa, trenutno smo na relaciji od Podgrađa do Višnjevca obustavili tramvajski promet i zamijenili ga autobusima u istim vremenskim intervalima kao i tramvaji. Važno je istaknuti kako će se nulta, odnosno probna faza radova izvoditi na dionici od rotora prema Višnjevcu do križanja Strossmayerove i Svilajske ulice, a nakon toga slijede radovi na dijelu od Kanižlićeve ulice do Trga Ante Starčevića te potom od Županijske ulice do raskrižja Vinkovačke i Dunavske ulice, a završna faza je od Europske avenije do raskrižja s Trpimirovom ulicom – zaključio je Rusmirović.

Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2023. godine, a investiranjem u dugotrajnu imovinu obnovom postojeće infrastrukture tramvajske mreže (nove ispravljačke stanice, novi kilometri pruge i nove kontaktne mreže), kroz povezane projekte planira se izvršiti nabava novih vozila (24 tramvaja i 25 autobusa) koji imaju manju potrošnju goriva i električne energije čime će se značajno smanjiti trošak sirovine, materijala i pričuvnih dijelova te rast prihoda.

