1. ŽNL Ovog proljeća neporaženo Bratstvo dočekuje četvrtoplasiranu Borovu: U 19. kolu nekoliko zanimljivih susreta u borbi za vrh, ali i opstanak

Susreti 19. kola 1. županijske nogometne lige za uskrsni vikend igraju se prema redovnom rasporedu.

Danas (subota) u 17 sati igra se utakmica na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju. Domaće Bratstvo, koje ovog proljeća ne zna za poraz, ugošćuje Borovu koja se nalazi na četvrtom mjestu na tablici. Zbog žutih kartona obje momčadi neće biti kompletne. U domaćim redovima neće moći nastupiti Mihael Viljevac, a u gostujućim Luka Lokinger. Utakmica bi trebala biti zanimljiva i neizvjesna do posljednje minute.

Sve ostale utakmice igraju se na sam Uskrs, točnije u nedjelju, 17. travnja, također u 17 sati.

Vodeći Podravac iz Sopja ide na drugo uzastopno gostovanje. Nakon Rezovca, igrači Marija Tole putuju kod još jedne momčadi iz donjeg doma, Crnca. Gosti su apsolutni favoriti, posebice što u domaćim redovima ne mogu igrati Dario Nacer i Borna Mimić.

Drugoplasirani Voćin ugošćuje Mladost iz Čačinaca. Susreti ova dva kluba uvijek su bili zanimljivi i neizvjesni. Jesenas je momčad iz Voćina odnijela sva tri boda iz čačinačke “Rupe”. Trener Voćina Ivica Ević nema problema s kažnjenim igračima, dok Dragan Zubak ne može računati na Marka Grabovca.

Nakon osvojenog boda na gostovanju u Borovi, nogometaši Mikleuša ugošćuju posljednjeplasiranu Gradinu. Sve osim uvjerljive domaće pobjede bilo bi veliko iznenađenje.

Slavonija u Sladojevicma dočekuje Dinamo iz Četekovca. Za obje momčadi ovo će biti prilika da se ‘iskupe’ za prošli vikend, s tim da domaći imaju imperativ pobjede, jer se nalaze u zoni ispadanja iz lige, dok gosti mogu igrati bez oterećenja. Domaći trener Mile Pokopčić, zbog žutih kartona neće moći računati na Zlatka Milera i Patrika Foteza, dok će u gostujućim redovima zbog istog razloga izostati iskusni Antun Dunković.

Derbi začelja igra se u Miljevcima, gdje je Mladost domaćin Rezovcu. U domaćim redovima neće biti Nikole Markanovića, Alena Kelera i Ivana Kolembusa, dok gostujući trener Ivan Ćavar ne može računati na Ivana Pilingera i Kristijana Medića.

Podgorje, koje je proljetos nepobjedivo na gostovanjima, na svom terenu došlo je samo do bodova u susretu s Borovom i to za “zelenim stolom”, nakon uložene žalbe zbog pogreške u zapisniku gostujuće momčadi. Podsjetimo, Borova je u tom susretu slavila s visokih 11:0. Ovog vikenda u virovitičko prigradsko naselje stiže Sloga iz Zdenaca. Gosti su favoriti, ali će domaći sigurno pokušati doći do pozitivnog rezultata. U domaćem sastavu neće biti mladi Patrik Bukvić, a kod gostiju iskusni Mario Duspara.

1. ŽNL, 19. kolo – Subota, 16. travnja u 17 h

Bratstvo Gornje Bazje – Borova

1. ŽNL, 19. kolo – Nedjelja, 17. travnja u 17 h

Mladost Miljevci – Rezovac

Slavonija Sladojevci – Dinamo Četekovac

Voćin – Mladost Čačinci

Mikleuš – Gradina

Podgorje – Sloga Zdenci

Crnac – Podravac Sopje

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)