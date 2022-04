2. NL NS SJEVER/ISTOK U-15 Pitomača i Slatina, odnosno Voćin i Podravac podijelili bodove u 13. kolu

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 2. NL NS Sjever/Istok u kategoriji pionira.

Nogometaši Daruvara slavili su na svom terenu protiv No Limit Tvina. Ivan Crnojević doveo je goste u vodstvo u 12. minuti, Sven Sulik izjednačio je u 24., a potpuni preokret donio je Ivano Ivančić u 31. minuti. Goran Flanjak povisio je na 3:1, Ivančić je svojim drugim golom doveo Daruvar u prednost od 4:1, Flanjak je do kraja postigao još dva zgoditka, dok je posljednji pogodak domaćina postigao Fran Kovačević. Strijelac drugog zgoditka za No Limit bio je Dino Reščić.

Slatina je golom Luke Vilka povela na gostovanju u Pitomači, a konačnih 1:1 postavio je Leon Jelušić. Utakmicu bez pogodaka odigrali su Voćin i Podravac, dok je Bratstvo poraženo od Graničara iz Đurđevca s 8:0. Po dva zgoditka za goste postigli su Leon Stančec, Borna Grlica i Niko Brgles, a po zgoditak su postigli Dominik Vranić i Ante Ćurić.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)