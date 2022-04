3. HNL SJEVER Papuk ‘tone sve dublje’: Orahovčani upisali još jedan poraz, u šest susreta zaredom nisu postigli niti pogodak

I šesto kolo zaredom Papuk ne zna za bodove, a niti pogodak u mreži protivnika, što je definitivno ‘nedopustivo’ za ovaj rang natjecanja bez obzira na sve probleme koji se događaju u klubu.

U Orahovicu je 21. prvenstveno kolo donijelo ključnu utakmicu u borbi za prvih šest, protiv Podravine iz Ludbrega. Utakmica je to u kojoj su navijači Papuka očekivali konačno ‘buđenje’ svoje momčadi, no dočekalo ih je potpuno suprotno, produbljenje nevjerojatne i neočekivane krize. Bila je to utakmica koja se igrala po iznimno teškom kišovitom vremenu i potpuno natopljenom travnjaku, koji je bio doista neugodan za igru objema momčadima. Drugim riječima, bilo je teško složiti suvislu akciju.

Prva je ozbiljnije zaprijetila Podravina u 27. minuti preko ponajboljeg igrača utakmice Golubara koji je u ‘vodi’ napravio minijaturu između tri Papukova igrača i izbio sam pred Mahačeka, no Papukov vratar krajnjim naporom skida njegov udarac i šalje loptu u korner.

Papuk je prvu pravu prigodu imao u 30. minuti kada je Marin Čavić probio desnu stranu, ubacio povratnu loptu, tukao je Vratković, ali je vratar Podravine Edi Kovačić sjajno reagirao. Do kraja poluvremena Papuk je još nešto probao iz kornera, no sve je ostalo na pokušaju. U drugom dijelu Papuk je stvorio nekoliko dobrih prigoda i bio bolji akter.

Najbolju prigodu imao je mladi Marijan Patača koji je povukao loptu do nekih dvadesetak metara i odlično zapucao, lopta je letjela u desne ‘rašlje’, no Kovačić još jednom maestralnom ‘paradom’ vadi loptu iz “90” i spašava svoju ekipu. Kada se očekivao remi koji bi bio i realan, ukazao se ponovno Golubar. Igrala se 80. minuta, Sačer je ‘ispremiješao’ obranu Papuka, na gol-aut liniji prošao trojicu i gurnuo povratnu loptu, dočekao ju je Josip Golubar, ‘piknuo’ i poslao u mrežu – 0:1.

Do kraja Papuk je imao dvije dobre prigode, prvo je u 86. Stipe Čavić nakon ubačaja bratića mu Marina pogodio mrežu Kovačića, no zastavica pomoćnog suca bila je visoko u zraku – zaleđe. I onda 89. minuta, neumorni Marin Čavić još jednom probija, ubacuje u peterac, na loptu ide Stipe Čavić, s leđa biva guran, no sudac Dino Sabljić na opće čuđenje ostaje ‘nijem’. Ostalo je 0:1 i još jedna ‘gorka pilula’ za trenera Dražena Pavličića, premda, budimo iskreni, ovaj poraz i nastavak negativnog niza idu na ‘dušu’ kluba jer Papuk i dalje nema predsjednika, dopredsjednika, tajnika, sportski direktor nije u Hrvatskoj, dakle gotovo cijelog vodstva. Zapravo treba odati priznanje nekolicini entuzijasta koji se svojski bore da održe klub iznad ‘vode’.

Trener Dražen Pavličić nije želio puno govoriti nakon utakmice, tek je rekao da mu je žao ekipe, koja se i ovog puta borila, no previše nedostaje pravi strijelac poput Miroslava Rukavine.

U Papukovim redovima trener Pavličić izdvojio je vratara Mahačeka, stopera Šantića te kao igrača utakmice Marina Čavića koji je bio konstantna prijetnja golu Podravine, ali nije mogao sam.

Papuk – Podravina 0:1

Najbolji ‘Papukovac’: Marin Čavić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)