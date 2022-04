3. ŽNL ISTOK Antun Stupar i Sinan Nika doveli Plave do nove pobjede: Ivan Jugović i Matej Nemet efikasni u uvjerljivoj pobjedi Orešca

Vodeći dvojac skupine Istok nastavio je s pobjedama.

Nogometaši Plavih iz Jugovog Polja na domaćem su terenu u jedinoj subotnjoj utakmici došli do pobjede protiv Slavonca iz Novaka. Sinan Nika doveo je domaću momčad u prednost u 5. minuti, izjednačio je Andrej Bajt u 17., a do nove prednosti Plavi su došli zgoditkom Antuna Stupara u 34. minuti. Nika je tri minute kasnije povisio na 3:1, dok je Stupar do kraja poluvremena postigao još dva zgoditka. Posljednji pogodak na utakmici postigao je Nika u 77. minuti utakmice.

Uvjerljivi su bili i nogometaši Orešca koji su ‘kod kuće’ slavili protiv Meljana s 8:1. Četiri pogotka za domaću momčad postigao je Ivan Jugović, jednog manje dodao je Matej Nemet, dok je zgoditak za Orešac upisao i Roberto Lukinić. Jedini gol za goste postigao je Zoran Main. Dodajmo kako je za Meljane dosuđen kazneni udarac u 62. minuti, no u pogodak ga nije uspio pretvoriti Main.

Miholjac je poveo na gostovanju u Vaškoj preko Gorana Kizivata u 12. minuti, no do bodova ipak nisu uspjeli doći. Dejan Janže izjednačio je u 25. minuti za 1:1 nakon prvog dijela, a s tri zgoditka u nastavku Vaška je stigla do sigurne pobjede. Nenad Matišić bio je strijelac u 52., a Toni Brezović u 55. i 64. minuti.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)