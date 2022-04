3. ŽNL ZAPAD Jagica postigao četiri, a Šimić tri pogotka u uvjerljivoj pobjedi Sloge: Brljačić srušio Otrovanec u Koriji

Nogometaši Sloge iz Dugog Sela upisali su najuvjerljiviju pobjedu u 12. kolu 3. ŽNL Zapad. Na gostovanju u Staroj Brezovici slavili su protiv istoimene domaće momčadi s visokih 11:1, a prvo ime susreta bio je Ronald Jagica koji je za goste postigao četiri zgoditka. Jedan manje postigao je Marin Šimić, dva pogotka dodao je Marijan Novosel, dok su po pogodak upisali Antun Crnković i David Bakić. Jedini strijelac za Staru Brezovicu bio je Predrag Mikić iz kaznenog udarca, a dodajmo kako je domaća momčad utakmicu odigrala s deset igrača.

Omladinac je teže od očekivanog došao do tri boda na svom terenu protiv Otrovanca. Marko Bugarinović pogodio je za 0:1 u 21. minuti, no gosti su prednost imali samo 60-tak sekundi budući da je Marko Šandrk vratio susret u egal. Ipak, Otrovanec je na predah otišao s pogotkom prednosti, a za to se pobrinuo Bugarinović svojim drugim golom u 39. minuti. Sve do 72. minute mreže su mirovale, prvo je Antonio Štefanec izjednačio, a pobjedu domaćoj momčadi, koja je s nova tri boda ostala u igri za naslov prvaka, donio je Stephan Brljačić devet minuta prije kraja. Omladinac je utakmicu završio s deset igrača na terenu budući da je Stjepan Čičak morao napustiti igru zbog dva žuta kartona u 86. minuti.

U posljednjem susretu kola sastali su se Brana i Turnašica, a gosti su u Bačevcu ‘uzeli’ tri boda sigurnom pobjedom od 4:0. Saša Štefanić bio je strijelac dva pogotka u prvom poluvremenu, dok je Bernard Blažinčić s dva gola u drugom dijelu zaključio utakmicu.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, T. Szabo)