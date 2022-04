4. LIGA Akassou ‘tricom’ ispratio Graničar: ‘Grofovi’ zasluženo slavili u derbiju i pobjegli sa začelja tablice

Samuel Spudić najavljivao je današnju utakmicu kao jednu od onih koja se mora dobiti pod bilo koju cijenu, gostovao je u Suhopolju đurđevački Graničar, izravni konkurent ‘Grofova’ za ostanak u ligi, a iako su na stadion Park doputovali bez nekoliko standardnih prvotimaca, i u tako ‘okrnjenom’ sastavu pokazali su se kao izuzetno težak protivnik.

Izostao je danas iz momčadi Suhopolja Marko Sertić koji zbog ozljede na treningu ipak nije mogao konkurirati za sastav, no nakon odrađene suspenzije u utakmici protiv Slatine na teren je danas istrčao Eric Augusto Akassou koji je, ispostavilo se, i odlučio današnju utakmicu.

Prvih 45 minuta mreže se nisu tresle, iako su obje momčadi imale nekoliko dobrih prilika, ali otvorilo se u drugom dijelu. Već u prvoj minuti drugog poluvremena glavni sudac utakmice Armin Gadžo pokazao je na bijelu točku za domaću momčad, a siguran izvođač bio je već spomenuti Rico. Nisu se gosti niti oporavili od šoka, a rezultat je pokazivao 2:0 za ‘Grofove’. Nakon što je matirao Marina Stanešića iz kaznenog udarca, Akassou je bio precizan i iz igre za povećanje prednosti.

Kažu kako je 2:0 ‘najopasniji’ rezultat u nogometu, a to se pokazalo točnim i na današnjoj utakmici. Držali su ‘žuto-zeleni’ dva pogotka prednosti samo tri minute, u 60. je na 2:1 smanjio Marko Miklaušić, imali su Đurđevčani kazneni udarac osam minuta kasnije kojeg je obranio Natanael Vidak, no odmah potom gosti su izjednačili. Strijelac za 2:2 bio je Luka Posavec.

Na svu sreću, bolja igra u današnjoj utakmici nije ostala nenagrađena. Mrežu gostiju po treći je put pogodio Eric Augusto Akassou u 72. minuti za veliko slavlje domaćih navijača kao i za velika tri boda koja su Suhopolje podigla na 11. mjesto prvenstvene ljestvice.

– Danas je bilo izuzetno teško. Bez obzira na nekoliko izostanaka i njihovu trenutnu poziciju, Đurđevac je mlada ekipa puna elana i to nam je stvaralo problem u ovoj utakmici. Uspjeli smo ‘istrpiti’ njihove kontre i dijagonale u prvom dijelu, na poluvremenu smo se dogovorili da u nastavak utakmice ulazimo još jače i to nam se isplatilo. Drugi dio odigrali smo na visokom nivou, postigli smo dva brza pogotka, a iako nam se dogodio mali pad koncentracije tijekom kojih su gosti došli do izjednačenja, smatram da je naša današnja pobjeda zaslužena. Iako je nogomet nepredvidiv, nadam se da ćemo tako nastaviti i dalje. Idemo ‘skupiti’ što je moguće više bodova na svom terenu, pomrsiti račune nekome u gostima i osigurati si ostanak u ligi- zadovoljan je nakon današnjih 90. minuta bio Spudić.

Dodajmo kako su ‘Grofovi’ posljednjih desetak minuta odigrali s igračem manje budući da je zbog dva žuta kartona isključen Silvio Buzuk kojeg tako neće biti u sljedećem kolu. Suhopolje je, kako smo spomenuli, trenutno na 11. mjestu prvenstvene ljestvice, a sredina tablice, odnosno sedmo mjesto, ‘bježi’ im samo četiri boda.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)