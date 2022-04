4. LIGA BJ-KC-VT ‘Grofovi’ se nakon Kupa vraćaju ligaškom natjecanju: U sklopu 20. kola ugostit će Mladosti iz Kloštra Podravskog

Nakon utakmice Županijskog nogometnog kupa koju su protekle srijede odigrali na domaćem terenu protiv županijskog drugoligaša Lukača 05, nogometaši Suhopolja okreću se ligaškom natjecanju te se vraćaju u borbu za ostanak u društvu četvrtoligaša.

U sklopu 20. kola ugostit će Mladost iz Kloštra Podravskog, trenutno devetoplasiranu momčad koja ima četiri boda prednosti nad ‘grofovima’ i koja je u prvom međusobnom susretu slavila s uvjerljivih 4:0. Od tada se dosta toga promijenilo u redovima ‘žuto-zelenih’ što se igračkog kadra tiče, no vraćaju se stari problemi za trenera Samuela Spudića. U susretu protiv Lukača izostalo je čak devet standardnih prvotimaca, a kompletni neće dočekati ni sutrašnju utakmicu.

– Iako smo u konačnici poraženi s visokim rezultatom na gostovanju u Kloštru, smatram da smo u nekim dijelovima utakmice bili bolja momčad na terenu, a sada nam je prilika da dođemo do sva tri boda kod kuće. Nadam se da ćemo se iskompletirati, možemo mi pričati da ‘koga nema bez njega se može’, ali to nije tako. Pozitivna je vijest da nam se u sastav za sutrašnju utakmicu vraćaju braća Bogati, Egri bi također trebao biti na raspolaganju, a još moram vidjeti što će biti s Lovrom Štefancem. Još je nekoliko igrača pod znakom upitnika, neće biti niti Buzuka zbog crvenog kartona, no u svakom slučaju idemo na pobjedu. Znam da će biti teško i psihički i fizički, ali dat ćemo sve od sebe- najavio je sutrašnju utakmicu Samuel Spudić.

Što se Mladosti tiče, na raspolaganju bi trebali biti svi igrači budući da nema suspendiranih, tako da bi se u sastavu trebali naći Nikola Šantek i Petar Kramarić, najbolji strijelci kluba u dosadašnjem dijelu sezone.

Susret između Suhopolja i Mladosti na rasporedu je u 16:30 sati, Kristina Veljačić dijelit će pravdu na terenu, pomočnici će joj biti Mario Abdić i Marko Marušić, dok će funkciju delegata obnašati Damir Vargović.

(www.icv.hr, mra)