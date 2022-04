Čak dva „Suncokreta“ stigla u Virovitičko-podravsku županiju – Slavonija i Podravina, wine not?! i Dravska priča dobitnici srebrnog Suncokreta ruralnog turizma

Vice prvaci u dvije važne kategorije! Posjetiteljski centar Dravska priča srebrnu povelju dobio je u kategoriji Aktivni turistički sadržaji u ruralnom prostoru, a manifestacija Slavonija i Podravina, wine not?! u kategoriji Vinskog turizma.

– Nagrade Suncokret ruralnog turizma potvrda su da je Virovitičko-podravska županija turistima sve atraktivnija – poručio je župan Igor Andrović.

– Obnavljanjem kulturne baštine, dvoraca i kurija te izgradnjom prateće infrastrukture, kao i osmišljavanjem kreativnih manifestacija dobili smo sjajnu resursnu osnovu za turistički razvoj, a s obzirom na UNESCO područja – Park prirode Papuk i rijeku Dravu, našu priču i dalje gradimo na zaštiti prirode, ekologiji i zelenim praksama– zaključio je župan Andrović, koji je na svečanosti dobitnicima uručio nagrade u kategoriji „Tradicijska (ruralna) domaćinstva“ i predstavio razvoj ruralnog turizma na području Virovitičko-podravske županije.

– Ovo je dokaz kako turistička ponuda kontinentalne Hrvatske, kao i Virovitičko-podravske županije, ima sjajne adute i atraktivne destinacije koje mogu zadovoljiti izbirljive turističke posjetitelje. Posebno smo ponosni na naša dva dobitnika, manifestaciju „Wine not?!“ koja je prošle godine oduševila sve posjetitelje, te na našu Dravsku priču, turistički raj nedaleko prekrasne rijeke Drave. U Virovitičko-podravskoj županiji čak 92% teritorija spada u kategoriju ruralnog područja, a nova era turističkog razvoja započinje prije petnaestak godina s dostupnošću sredstava iz EU fondova. Od tada smo u turizam uložili više od 300 milijuna kuna, a turistički promet je višestruko porastao. Veliku povlasticu, a istovremeno i veliku odgovornost predstavlja činjenica da se u Virovitičko-podravskoj županiji nalaze dva područja prirode pod zaštitom UNESCO-a: Park prirode Papuk – UNESCO svjetski geopark i dio prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Druga stvar na koju smo osobito ponosni je to što smo prije desetak godina uspostavili trend obnove dvoraca, kurija i perivoja koji su povezani s plemićkim obiteljima iz 19. stoljeća što je rezultiralo uspostavom Plemićke rute kao novog turističkog proizvoda, a koji predstavlja posebnost nacionalne kulturno-turističke ponude. Obnovili smo – Hotel Kuriju Janković u Kapela Dvoru koji je danas hotel baština s četiri zvjezdice, Dvorac Pejačević u Virovitici, Dvorac Janković u Suhopolju, rodnu kuću Petra Preradovića u Grabrovnici, Ljetnikovac grofa Draškovića u Noskovcima koji je danas Dravska priča. Obnavljamo i Dvorac Janković u Cabuni koji će postati Centra za kulturu zdravlja. Virovitičko-podravska županija objedinjuje prostor, tradiciju i dušu Slavonije i Podravine što znači da se kod nas govori i ‘kaj’ i ‘što’, a marljivi turistički djelatnici Slavonije i Podravine zaslužni su što je od početka ove godine zaključno s jučerašnjim danom ostvareno 51% više dolazaka i 45% više noćenja nago u istom razdoblju prošle godine. Virovitičko-podravska županija danas je poželjno turističko odredište od Pitomače do Orahovice, od Drave do Papuka i u njoj svatko može nešto nešto pronaći za sebe – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je u Cavtatu podijelio nagrade u kategoriji “Tradicijska ruralna domaćinstva”.

Svečanost dodjele Suncokreta ruralnog turizma održala se u četvrtak u Cavtatu u sklopu Kongresa ruralnog turizma na kojem je Martina Jakelić, direktorica TZ Virovitičko-podravske županije, kao primjer dobre prakse predstavila manifestaciju Slavonija i Podravina, wine not?!

– Uz prekrasnu Dravsku priču, iznimno me veseli što je stručni ocjenjivački sud prepoznao potencijal i kvalitetu naše nove vinske manifestacije koja je prošle godine u rujnu u Virovitičko-podravsku županiju privukla veliki broj vinoljubaca i gurmana te tijekom mjesec dana održavanja povezala naše najveće atrakcije. U središte ove lijepe priče su vina sa našeg područja koja u kombinaciji s atraktivnim prostorima, prezentiraju Slavoniju i Podravinu kao privlačnu butik vinsku destinaciju – istaknula je Martina Jakelić.

Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u sklopu kojeg djeluje i Posjetiteljski centar Dravska Priča, kaže kako nagrade vesele, ali i obvezuju.

– Srebrna povelja Suncokreta ruralnog turizma još je jedna potvrda da idemo u dobrom smjeru, ali i poticaj da budemo još kvalitetniji i bolji. Mi se na kontinentu iznimno trudimo ponuditi gostima vrhunsko iskustvo, doživljaj koji će pamtiti za čitav život i drago nam je kad gosti, ali i struka to prepoznaju – kazala je ravnateljica koja je kao sudionica okruglog stola na Kongresu o ruralnom turizmu u Cavtatu predstavila i Dravsku priču.

Ovaj jedinstveni projekt u ležernoj i opuštenoj ladanjskoj atmosferi otkriva bogatu biološku raznolikost UNESCO područja uz Dravu i ljepotu suživota čovjeka i prirode. Svečanosti je, između ostalih, nazočila i ministrica poljoprivrede Marija Vučković, kao i župani – Nikola Dobroslavić (Dubrovačko-neretvanska županija), Ivan Anušić (Osječko-baranjska županija), Ernest Petry (Ličko-senjska županija), državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Stančić, Dijana Katica predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“…

