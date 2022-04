FOTO Mateo Nemčec u derbiju kola zabio čak pet golova, Lukač ‘sedmicom’ protiv Bilogore i matematički osigurao naslov

Nakon odlične kup utakmice u Suhopolju, u kojoj je poražena tek nakon izvođenja jedanesteraca, momčad Lukača 05 na svom terenu igrala je ligaški derbi protiv drugoplasirane Bilogore 1947. iz Špišić Bukovice.

Domaća momčad u susret je ušla pomalo ‘mlako’, što su gosti iskoristili i ‘lukavim’ zgoditkom Josipa Toljana u 17. minuti poveli 1:0.

To je očito razbudilo domaće nogometaše, koji su vrlo brzo preokrenuli rezultat. Ključni igrač u tome je bio Mateo Nemčec. On je svojom brzinom i spretnošću do odlaska na odmor postigao čak četiri zgoditka (17′, 21′, 37′, i 41′). Seriju zgoditaka Nemčec je zaključio svojim petim pogotkom u 67. minuti.

Do kraja utakmice domaći nogometaši su još dva puta pogodili mrežu momčadi iz Špišić Bukovice. Strijelci su bili Tomislav Škvarić u 80. i Valentino Pavlak u 88. minuti. Momčad Lukača 05 došla je do uvjeljive pobjede od 7:1. Ovim rezultatom Lukačani su, četiri kola prije kraja, i matematički potvrdili naslov prvaka.

-U utakmicu nismo ušli kako smo očekivali. Očito smo morali dobiti taj gol da ozbiljno shvatimo goste iz Špišić Bukovice. Nakon teške utakmice u srijedu u Suhopolju momci su ponovno pokazali kvalitetu. Došao je na naplatu sav rad, trud i odricanje. Očekivali smo da ćemo do pobjede doći puno teže. Čestitam svojim momcima na pobjedi – zadovoljan je nakon susreta bio trener Lukača Miroslav Čor.

Čor se osvrnuo i na igrača utakmice, Nemčeca koji je zabio pet pogodaka u ovom susretu, a ove je zime stigao iz Vukosavljevice.

-Mateo Nemčec doveden je u Lukač da zabija golove, to je njegov posao na terenu, a ovog puta sve mu je išlo od noge. Osigurali smo prvo mjesto, ali nećemo stati na tome. Ići ćemo maksimalno do kraja. Svi protiv nas idu 150 posto, ali ćemo na travnjaku pokazati da smo najbolji – zaključio je Čor.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)