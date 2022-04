FOTO Virovitica golovima Suvajca, Petrinića i Vučemilovića – Jurića pobjegla sa začelja tablice, mladi Luka Špoljar odličan u pobjedi protiv Podravca

U 20. kolu 3. hrvatske lige Sjever, nogometaši Virovitice na terenu Sportskog centra Vegeška pobijedili su Podravac iz Virja 4:2. Tom pobjedom ‘popeli’ su se na deseto mjesto ligaške ljestvice.

Domaća momčad, koja je ovog puta zaigrala u crnoj kombinaciji, povela je u osmoj minuti, kada je Nikola Suvajac glavom proslijedio bočni ubačaj Davora Sinjakovića u nebranjeni dio mreže. Sedam minuta kasnije Sinjaković se našao sam na nekoliko metara od gostujućeg vratara, ali nije bio precizan.

Nakon toga, gostujući igrač David Kranclbinder ubacio je loptu u domaću mrežu za poravnanje rezultata, 1:1. Slijedilo je petnaestak minuta u kojima su gosti imali loptu više u nogama. Na kraju tog perioda, u 38. minuti, Vedran Furmek postiže drugi zgoditak za goste i dovodi Podravac u prednost.

Domaći nogometaši su se ‘trgnuli’ i samo dvije minute kasnije, nakon odlične akcije, pogodak Karla Petrinića spriječio je gostujući obrambeni igrač glavom na samoj gol crti. Već u idućem napadu obrana Podravca bila je nemoćna pred novim prodorom, kada je Petrinić iskoristio asistenciju Luke Špoljara, poravnavši na 2:2. S tim se rezultatom otišlo na odmor.

Na početku drugog dijela gosti su bili zbijeni u svoj kazneni prostor. Bilo je samo pitanje trenutka kada će nogometaši u crnim dresovima doći do novog zgoditka. Ubačaj s desne strane u 53. minuti Domagoj Vučemilović – Jurić skrenuo je u gostujuću mrežu.

Dominacija domaćih igrača se nastavila. Još jednom je gostujući obrambeni igrač glavom izbacio loptu s gol crte nakon šuta Mateja Čička. U 68. minuti došlo je do konflikta igrača na sredini terena. Sudac Nino Šimatović gostujućem je igraču Eugenu Jeliću Balti pokazao crveni, a domaćem Luki Špoljaru žuti karton.

Do kraja susreta igralo se otvoreno, a gosti su usprkos igraču manje pokušali doći do izjednačenja, međutim, to im nije pošlo za rukom, već je domaća momčad povećala prednost. Šest minuta prije kraja susreta najbolji domaći topnik Karlo Petrinić svojim drugim zgoditkom potvrdio je pobjedu Virovitice.

-Teren je bio izuzetno težak, protivnik po imenima kvalitetna ekipa, ali ipak smo to prebrodili, zabili četiri zgoditka i uzeli tri boda. Zadovoljni smo, digli smo se na tablici i više nismo posljednji. U šest kola osvojili smo deset bodova. Idemo kolo po kolo, korak po korak, cilj je ostanak u ligi. U svaku utakmicu idemo s imperativom pobjede, to se vidi na igračima i sve smo bliži cilju. U nizu odličnih igrača, danas bih izdvojio Luku Špoljara – susret je prokomentirao trener Virovitice Krešimir Crvenka.

Virovitica – Podravac Virje 4:2

Igrač utakmice: Luka Špoljar

