Franjo Demeter i dalje na čelu TO UHDDR Gornji Miholjac

Danas, na Uskrsni ponedjeljak, svoju je redovnu godišnju izvještajnu skupštinu održao Temeljni ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gornji Miholjac, koja je ujedno bila i izborna.

Prije početka skupštine, članovi TO UHDDR Gornji Miholjac i njihovi gosti položili su upaljene lampione uz spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u središtu mjesta.

Predsjednik Franjo Demeter podnio je izvještaj o radu u proteklom razdoblju te potom razriješio trenutno predsjedništvo udruge.

Krenulo se u izbor novog predsjedništva udruge u novom četverogodišnjem mandatu. Prijedlog članova da predsjedništvo, na čelu sa Franjom Demeterom, ostane isto usvojen je od nazočnih članova. Tako su ponovno izabrani, Ivica Miljković za tajnika, za rizničara Milan Gerenčir, a za članove predsjedništva Franjo Dlab i Antun Kordi.

Novi/stari predsjednik Franjo Demeter podnio je plan rada za 2022. godinu, koji je jednoglasno usvojen, a nakon toga su uslijedile pozdravne riječi gostiju. Pohvalu radu TO UHDDR Gornji Miholjac uputili su predsjednik Županijske podružnice UHDDR VPŽ Dražen Hološi, predsjednik UDVDR Ogranak Voćin Darko Božičković, predsjednik TO UHDDR Bakić Ivica Pavin, predsjednik TO UHDDR Sladojevci Petar Derdić, predsjednik GO UHDDR Slatina Dragutin Radočaj, predsjednik SK ”Miholjac” Gornji Miholjac Josip Kovečić, te potpredsjednik GO UHDDR Slatina Željko Kolinger. Riječi pohvale na dosadašnjem radu udruge uputio je i dogradonačelnik Grada Slatine Ilija Nikolić, koji je naglasio da će udruga u svom radu i nadalje imati podršku Grada, kao i njega osobno.

