Gradonačelnik Kirin: Ove godine u planu zamjena postojeće javne rasvjete s novom LED rasvjetom

Na aktualnom satu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice riječi je bilo, između ostalog, i o porastu cijene električne energije te mogućnostima smanjenja troškova na javnoj rasvjeti koja je veliki potrošač.

Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je da je dokumentacija za zamjenu javne rasvjete spremna.

– Grad je izradio dokumentaciju za zamjenu javne rasvjete te smo projekt nominirali za korištenje kreditne linije preko HBOR-a. Riječ je o takozvanim ESIF kreditima uz kamatu 0,25 % godišnje, na otplatu od 10 godina uz poček od maksimalno 6 mjeseci. Uglavnom, planiramo provesti javni natječaj te ove godine, početkom jeseni, krenuti u rekonstrukciju javne rasvjete. Grad Virovitica ima sada dogovorenu cijenu s HEP-om 0,55 kuna po kilovatu, dok je trenutna cijena na tržištu preko 2 kune. Stoga ako do kraja godine ne riješimo kvalitetnu uštedu na javnoj rasvjeti, cijena će nam skočiti s 1,9 milijuna na oko 6,5 do 7 milijuna kuna, ovisno o tome kolika će biti cijena električne energije. Stoga ćemo postojeću rasvjetu zamijeniti s LED rasvjetom kako bismo, prema procjenama projektanata, postigli uštede oko 70 posto, te bi nam se taj kredit vratio kroz 5 do 7 godina – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Prema riječima gradonačelnika, radi se o zamjeni oko 3.400 rasvjetnih tijela, a procijenjena vrijednost projekta je oko 15 milijuna kuna.

