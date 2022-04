Hrvatski dragovoljci Domovinskog rata posjetili i darivali osobe iseljene iz Ukrajine na Pustari Višnjica

Jučer (subota), uoči najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, članovi Gradske organizacije Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Slatina te temeljnih ogranaka Bakić i Gornji Miholjac posjetili su Pustaru Višnjica gdje su smještene osobe izbjegle od rata u Ukrajini.

Ideja za ovaj posjet je nastala na posljednjem radnom sastanku udruge, kada su članovi odlučili da na neki način moraju pomoći, jer se dobro sjećaju kako je to bilo u Domovinskom ratu. Tako su krenuli u prikupljanje financijske pomoći za kupovinu stvari koje su osobama na Višnjici najpotrebnije. Razgovorom na sastanku, koji su održali sa voditeljicom spasilačkog tima jedne nacionalne naftne i plinske tvrtke zadužena za izbjeglice u Višnjici Oksana Rediuk, doznali su da osobama koje ondje trenutno borave nije potrebno ništa, jer im je sve osigurano u okviru smještaja, no ukazana im je potreba za pomoć stanovnicima koji su ostali u Ukrajini.

Na sastanku, kojem je, u svojstvu prevoditeljice, nazočila djelatnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije Helena Hegediš, došlo je do dogovora da će članovi GO UHDDR Slatina nastaviti prikupljati financijska sredstva te kupiti sanitetske potrepštine, dječju hranu, pelene i slično, te da će sve to s dva kombi vozila odvesti na ukrajinsku granicu, naravno u dogovoru sa nadležnim državnim institucijama.

Na Višnjicu dragovoljci nisu došli praznih ruku, već kako to priliči donijeli su prigodne poklone za djecu te kolače koje su ispekle njihove supruge. Oksana Rediuk im se zahvalila u ime svih izbjeglih osoba smještenih na Višnjici, a kao mali znak pažnje je svojim gostima darovala pisanice koje su sami oslikali.

Sve njih je u ime GO UHDDR Slatina pozdravio predsjednik Dragutin Radočaj.

– Znamo da ovo što činimo nije puno, ali smo morali nešto napraviti kada smo čuli da ste ovdje blizu nas smješteni. I sami smo u Domovinskom ratu prolazili nešto loše, niti jedan rat ne donosi ništa dobro, ginu vojnici i civili, a što je najgore stradavaju i djeca. Ovo je samo jedan mali znak pažnje kojim smo htjeli pokazati da ovdje, kod nas u Hrvatskoj niste sami – istaknuo je Radočaj.

Ivica Pavin, predsjednik TO UHDDR Bakić, naglasio je kako će im, dok su ovdje, članovi udruge biti na raspolaganju.

– Dok ste ovdje možete računati na našu pomoć i u svako vrijeme nam se možete obratiti. Nadam se da će rat kod vas u Ukrajini što prije završiti i da ćete se moći vratiti u svoju domovinu, a do tada ste u našoj Hrvatskoj i više nego dobrodošli – naglasio je Pavin.

