Javne tribine o recikliranju otpada u kućanstvima i prednostima sortiranja otpada: Osječani u reciklažnim dvorištima besplatno mogu odlagati 50 vrsti otpada

Na javnoj tribini “Reciklažno dvorište Donji grad” održanoj jučer (srijeda) u Gradskoj četvrti građani su mogli saznati sve o procesu recikliranja, uputama kako reciklirati otpad u kućanstvima i prednostima sortiranja otpada kao dijela održivog razvoja. Vrijednost projekta je veća od 5 milijuna od čega je 85 posto sredstava iz EU Fondova,

Otvaranjem četvrtog reciklažnog dvorišta u Osijeku, onog u Donjem gradu, zaokružena je priča takvih odlagališta u sklopu koje su građanima podijeljene i posude za odvajanje iskoristivog otpada.

Naime, tim je reciklažnim dvorištem Grad Osijek ispunio zakonsku obvezu od 4 mjesta za reciklažu s obzirom na broj stanovnika.

-Osim stacionarna 4 reciklažna dvorišta Osijek ima i mobilno reciklažno dvorište, a kao jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj imamo i reciklažno dvorište za gospodarenje građevinskim otpadom u Sarvašu – istaknuli su iz Odsjeka za zaštitu okoliša i održivog gospodarenja otpadom Grada Osijeka dodavši kako su nakon zgrada posude za biootpad i plastiku dobila i sva kućanstva u Osijeku, čime su stvoreni preduvjeti za učinkovito gospodarenje otpadom koji je namijenjen recikliranju.

Istaknuto je i kako građani Osijeka plaćaju samo odvoz otpada koji bacaju u zelenu kantu, a sva ostala Unikom odvozi besplatno, te kako uz Unikomovu karticu mogu 50 vrsta otpada bez ikakve naknade odvesti u jedno od 4 reciklažna dvorišta.

Održana javna tribina jedna je u nizu tribina koje se održavaju s ciljem edukacije i informiranja građana.

Radno vrijeme novootvorenog reciklažnog dvorišta u Donjem gradu parnim će danima biti od 8 do 15 sati, a neparnim od 13 do 20 sati, dok će subotom biti otvoreno od 8 do 13 sati.

(www.icv.hr, tj)