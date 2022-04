KINO PARK Ovog vikenda pogledajte animirani “Zecko Koš i tajna Mrkog Hrčka” i akcijsku avanturu “Čudesne zvijeri: Dumbledoreove tajne”

Ovog vikenda u virovitičkom Kinu Park pogledajte dvije odlične projekcije. U subotu, 30. travnja u 16 sati možete pogledati animirani film “Zecko koš i tajna Mrkog Hrčka” u 3D verziji sinkroniziran na hrvatski, dok je istog dana u 19 sati na rasporedu akcijska avantura “Čudesne zvijeri: Dumbledoreove tajne”.

ZECKO KOŠ I TAJNA MRKOG HRČKA – SINK 3D

Izvorno ime: Chickenhare and the Hamster of Darkness

Redatelj: Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Žanr: animirani

Trajanje filma: 91 min

Godina: 2022.

Država: Belgija, Francuska

Sadržaj filma: Smješten u svijet bujne fantazije, film prati avanture Zecka Koša, mladog junaka rođenog kao pile-zec, kojeg je posvojio kralj Petar, poznati zec avanturist. U želji da se uklopi i osjeća voljenim unatoč svojim razlikama, Zecko Koš hrabro sudjeluje u avanturama – bez obzira koliko je nespretan…

ČUDESNE ZVIJERI: DUMBLEDOREOVE TAJNE

Izvorno ime: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Redatelj: David Yates

Žanr: akcija, avantura

Uloge: Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler

Trajanje filma: 142 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Profesor Albus Dumbledore shvaća da veliki mračni čarobnjak Gellert Grindelwald želi preuzeti kontrolu nad čarobnjačkim svijetom. Kako ga ne može sam zaustaviti, pomaže mu Newt Scamander, koji predvodi neustrašivu ekipu čarobnjaka uz pomoć jednog “bezjaka”. Na nevjerojatnoj misiji susrest će se stare i nove čudesne zvijeri od kojih je dio na Grindelwaldovoj strani. Dumbledore međutim zbog velikog rizika i opasnosti neće dugo ostati po strani.

