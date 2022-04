KINO PITOMAČA Ovoga vikenda pogledajte dramu “Notre Dame u plamenu” i animirani film “Croods: Novo doba”

I ovoga vikenda u Kinu Pitomača očekuju vas odlične kino projekcije. Tako je u subotu, 23. travnja s početkom u 19 sati, na rasporedu drama “Notre Dame u plamenu”, dok je nedjelja, 24. travanj s početkom u 18 sati, rezervirana za animirani film “Croods: Novo doba” sinkroniziran na hrvatski jezik.

NOTRE DAME U PLAMENU

Izvorno ime: Notre-Dame brule

Redatelj: Jean-Jacques Annaud

Žanr: drama

Uloge: Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mickaël Chirinian

Trajanje filma: 110 min

Godina: 2022.

Država: Francuska

Sadržaj filma: Bilo je oko 18 sati 15. travnja 2019. godine, kada se dogodilo nešto nezamislivo, pred očima brojnih ljudi i kamera koje su pristigle iz cijelog svijeta. Parišku katedralu Notre Dame je zahvatio plamen. 400 vatrogasaca borilo se s vatrom kako bi izbjegli nestanak Notre Damea. Ovaj napeti filmski spektakl, slavnog francuskog redatelja Jeana-Jacquesa Annauda, poznatog po kultnom filmu „Ime ruže”, nastao je prvenstveno za prikazivanje na velikim platnima kino dvorana. Redatelj je koristio brojne video materijale koji su snimili vatrogasci i pariška policija, te iskaze članova vatrogasnih brigada, stanovnika i župljana.

CROODS: NOVO DOBA – SINK

Izvorno ime: The Croods: A New Age

Redatelj: Joel Crawford

Žanr: animirani

Uloge: Frano Mašković, Nataša Dorčić, Jelena Vukmirica Makovičić, Filip Križan, Marko Cindrić, Mirela Brekalo Popović

Trajanje filma: 95 min

Godina: 2021.

Država: SAD

Sadržaj filma: Nakon sedam godina omiljena prahistorijska obitelj, Croods, se vraća na velika platna. Do sad su se susreli s mnogobrojnim nedaćama i opasnostima, ali na ono što ih čeka nikako se nisu mogli pripremiti. Naime srest će drugu obitelj koja je puno naprednija od njih. Animiranu avanturu režirao je Joel Crafword koji je i sam glumio u mnogim animiranim filmovima studija DreamWorks, a producent je Mark Swift. Croodsi traže novo mjesto za život te putuju svijetom u potrazi za sigurnijim mjestom za svoj dom. U svojoj potrazi nailaze na idilično mjesto okruženo zidinama i s jako puno hrane. No tamo nailaze i na novu, puno napredniju obitelj, koja ih se želi riješiti što prije. Nova obitelj je daleko razvijenija od Croodsa, žive u kući na drvetu, znaju uzgajati hranu, imaju WC, lift i mnoge druge izume koje Croodi nisu nikada vidjeli. No neočekivani obrat natjerat će obje obitelji da surađuju i krenu na pustolovinu života s druge strane zidina. Na tom putu će shvatiti da ih ipak veže puno stvari te da mogu premostiti razlike koje ih razdvajaju.

(www.icv.hr, Kino Pitomača)