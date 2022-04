KULTURNI MOZAIK Razgovaramo s prof. Zvonkom Ternjejem o njegovom književnom prvijencu „Sjećanja“

Pripovijedati jedni drugima stare priče, osvrtati se na lijepe trenutke i zajedno se s užitkom predati sjećanjima… Sjećanja su zrcalo našega života. Ona su cjelokupno iskustveno blago čovjeka – i od njih smo satkani. Čak i ona gorko-slatka bolja su od ničega. A ono što je njihova posebnost, postaju još ljepša kada ih možemo podijeliti s nama dragim osobama, obitelji i prijateljima.

Vodeći se time naš današnji gost emisije ICV radija „Kulturni mozaik“ odlučio je zapisati svoja sjećanja i objaviti knjigu, ispisati na njezinim stranicama zanimljive crtice iz svoga života, od najranijih dana u rodnom Gornjem Bazju do polaska u Gimnaziju u Viroviticu. To je njegov književni prvijenac, knjiga koja je svjedok jednog vremena, a on je omiljeni virovitički profesor kemije i biologije, dobitnik brojnih priznanja i zahvalnica, pokretač brojnih zanimljivih i vrlo uspješnih projekata, veliki zaljubljenik u prirodu i zagovaratelj zdravog načina života, nadasve skroman, vrijedan i vječni optimist – Zvonko Ternjej.

Budite s nama danas u 18.10 sati.

(www.icv.hr, rtk)