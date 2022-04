Minute za tebe: Možda je danas prilika da pobjedimo prevrtljivost

Dragi čitatelji, ove korizme pokrenuli smo emisiju “Minute za tebe” u kojima ćemo u našem radijskom programu i putem portala icv.hr širiti lijepu vijest i poruku ohrabrenja za svaki dan.

Kroz ovaj hod i promišljanje vodi nas fra Marino Kuzminski iz Župe sv. Roka u Virovitici.

Hvaljen Isus i Marija!

Iako se spomen na posljednju večeru slavi na veliki četvrtak danas imamo jedan izdvojen događaj koji želi biti poučan. Isus potresen u duhu svjedoči svojim učenicima – jedan će me od vas izdati. Naravno kad čuješ tako nešto javi se znatiželja da saznaš još više. No o tome ćemo sutra. Dalje u tekstu vidimo raspravu Petra i Isusa. Petar koji inače voli biti malo hrabriji na jeziku od ostalih zato na Isusove riječi odgovara da je spreman život svoj položiti za njega… i opet kako Isus osjeća i proniče srce odgovara mu – Pijetao neće zapjevati dok me triput ne zatajiš…

Eto, dva pada u nekoliko redaka evanđelja. Juda koji zbog profita izdaje Isusa i iako biva prokazan ne odustaje od svoga plana… a također i sveti Petar koji samo što se ne zaklinje da će biti onaj koji će biti uz Isusa bez obzira na sve.

Volio bih da se evo zadržimo na Petru. Jer nam se zna dogoditi upravo to da ćemo u jednom trenutku spremno obećavati brda i doline, kleti se na sve što nam je sveto… a onda kad dođe trenutak da nas malo nešto poljulja – kao na primjer Isus koji je predan i biva suđen i mučen, a Petar ga prati i prepoznaju ga – i u tom strahu zaboravlja sve što je rekao i događa se upravo izdaja koju je navijestio Isus.

Danas je možda prilika da se preispitamo koliko često smo do sada nešto olako obećali a u drugom trenutku zaboravili na svoje obećanje i pogazili svoju riječ. Zašto smo učinili drugačije – zato jer smo spoznali da je obećano loše pa smo se čuvali grijeha ili možda zato što nam ipak nakon neke računice nije odgovaralo da održimo riječ jer bi to naštetilo našem ugledu i časti iako je obećanje zapravo dobro i korisno.

Možda spoznamo da znamo biti prevrtljivi i možda je danas prilika da pobjedimo prevrtljivost ili barem da ne obećajemo nešto naivno jer tko zna što sutra donosi i kakvi ćemo biti sutra. Srećom Bog sve prašta, ali s druge strane rane koje zadamo izdajom jedni drugima dugo se pamte i spominju.

(www.icv.hr, foto: pixabay)