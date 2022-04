Minute za tebe: Čuvaj glas savjesti u sebi i ne umrtvljuj je

Dragi čitatelji, ove korizme pokrenuli smo emisiju “Minute za tebe” u kojima ćemo u našem radijskom programu i putem portala icv.hr širiti lijepu vijest i poruku ohrabrenja za svaki dan.

Kroz ovaj hod i promišljanje vodi nas fra Marino Kuzminski iz Župe sv. Roka u Virovitici.

Hvaljen Isus i Marija!

Danas nam sveto pismo stavlja na razmišljanje događaj vezan uz Judu Iškariotskog i njegov plan predaje Isusa. Judin plan je izvući korist od predaje Isusa. Glavari svećenički isplatili su Judi 30 srebrnjaka. U to vrijeme za toliko se novaca mogao prodati ili kupiti rob. Nakon što je dobio novac Juda je tražio priliku da preda Isusa glavarima svećenićkim.

Došao je i dan posljednje večere kada su svi zajedno blagovali pashu. Tu je Isus otvoreno navjestio da među dvanaestoricom postoji jedan koji će ga izdati. Naravno da je to unijelo veću znatiželju i nemir za stol. Svi se pitahu – Da nisam ja? Isus na to pitanje nije prozvao ni jedno ime. Nagovijestio je samo da će to biti onaj koji s njim umoči ruku u zdjelu. Nastavio je dalje govoreći kako bi izdajici bolje bilo da se ni rodio nije.

Na kraju Juda vidjevši da će ubiti Isusa vraća novac glavarima svećeničkim i oduzima si život vješanjem. Krvnički novac ni glavari nisu htjeli nazad nego su za taj novac kupili lončarevu zemlju…

Biti izdajnikom. Ako se itko ikad pitao kako se izdajnik osjeća i što mu prolazi glavom dovoljno je pročitati ovo što se dogodilo s Judom. Ljudska savjest dar je od Boga i Božji je glas u nama. Kao ljudi često se igramo sa vlastitom savješću. Pokušavamo ignorirati ono što nam govori, uvjeravamo se da je to što osjećamo zbog toga jer nam je netko isprao mozak… a na kraju ipak niti možemo ignorirati niti je to tuđi glas.

Glas je to Ljubavi Božje koja ne želi da patimo, koja ne želi da budemo ranjeni u konačnici čuva ti život da ne dođeš do točke do koje je došao Juda… Čuvaj glas savjesti u sebi i ne umrtvljuj je.

