Minute za tebe: Kakav sam po pitanju diskriminacije?

Dragi čitatelji, ove korizme pokrenuli smo emisiju “Minute za tebe” u kojima ćemo u našem radijskom programu i putem portala icv.hr širiti lijepu vijest i poruku ohrabrenja za svaki dan.

Kroz ovaj hod i promišljanje vodi nas fra Marino Kuzminski iz Župe sv. Roka u Virovitici.

Hvaljen Isus i Marija!

Dragi slušatelji i danas se u evanđelju nastavlja žestoka raprava tko je Isus. Neki ga vide kao proroka, neki kao Krista – pomazanika. I sve je više zbunjenosti jer nikako da se Isus uklopi u okvire i okove tadašnjega svijeta. Mnogi ga žele uhvatiti ali nitko da bi na njega stavio ruke.

Farizeji danas viču – Zar ste se dali zavesti? Svjetina ne poznaje Zakona – naravno zakona kojeg su oni sami dopunjavali i slagali priču kako njima odgovara….

Našao se u svemu tome jedan mudar čovjek imenom Nikodem i postavlja protu pitanje – Zar Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?

Naravno oholost farizeja još jednom brani svoju pamet argumentom da iz Galileje ne ustaje prorok. Okrenu se i odu.

Diskriminacija znači odvajati, praviti razliku po socijalnim, imovinskim, obrazovnim, rasnim, etničkim ili drugim osobinama…

Eto još jednog pitanja za tebe i mene – kakav sam po pitanju diskriminacije. Istina je da ima dosta diskriminacije posvuda. Na žalost već i među djecom. Prije dvadeset godina susreo sam majku koja je plakala jer je njena siromašna djevojčica u trećem razredu doživjela da su joj svi okrenuli leđa baš zato jer nije imala sve ono što drugi imaju. I nitko nije želio zato pogledati što to dijete ima u svom srcu. Ona u trećem rezredu nije imala prijatelja zbog imovinske i statusne razlike.

No, na žalost često sam primjetio i to da mnogi traže toleranciju i bore se za nju ali ju istovremeno sami nisu spremni dati.

Zato moram primjetiti – bez Boga u životu kao ljudi djelujemo baš kaotično i razdjeljeno u sebi. S jedne strane tražimo a s druge to isto ne dajemo. Gospodine smiluj nam se.

(www.icv.hr, foto: pixabay)