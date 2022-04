Obilježavanje Međunarodnog dana plesa u osječkom Kulturnom centru: „Funeral for my 20’s“plesna predstava o proučavanju mladosti, boli i pogrešaka

Funeral for my 20’s naziv je plesne predstave Koraljke Begović, koju će ova poznata hrvatska mlada plesačica suvremenog plesa povodom Međunarodnog dana plesa izvesti u subotu, 30. travnja u 20 sati u Kulturnom centru Osijek.

„I felt a Funeral, in my brain“ naslov je pjesme slavne američke pjesnikinje Emily Dickenson koja je poslužila kao inspiracija uglednoj kanadskoj koreografkinji s njemačkom adresom Sabini Perry da postavi taj plesni komad na svjetske plesne pozornice. Predstava Funeral for My 20’s izvorno je osmišljena s plesačicom Susanne Grau, a prvi put je na sceni zaživjela 2013. na festivalu Katalyst u Kölnu.

Taj komad ponovno je postavljen 2016. s plesačicom Molly Johnson u Kanadi i 2019. s Koraljkom Begović u Hrvatskoj.

– Kažu da jednom kada održiš sprovod, možeš krenuti dalje. U svojoj 29. godini zabilježila sam mnoge događaje koje sam proživjela, a koji su mi se učinili da simboliziraju moje dvadesete. Svaka pjesma je priča, svaka scena predstavlja neki događaj, a sve što se događa na pozornici već se dogodilo. Publici se prikazuje samo djelić uspomena koje predstavljaju ovo razdoblje za sve nas. Jedna godina u životu, posljednja godina jedne ere, ponovno proživljena i prikazana na sceni. Riječ je o proučavanju naše mladosti, boli, pogrešaka i, kako vrijeme odmiče, sve boljih odabira. O iskapanju prošlosti da bismo je jednom zauvijek pokopali – napisala je Sabine Perry o svojoj predstavi.

Uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, osječka će publika imati priliku vidjeti i doživjeti predstavu Funeral for my 20’s u Maloj dvorani Kulturnog centra Osijek.

– Jedan ispričan život (ili barem njegov važan dio) kroz ples, na glazbu Smithsa, Velvet Undergrounda, Crystal Castlesa, vrhunska koreografija i tekst Sabine Perry, i tehnički nadmoćna izvedba Koraljke Begović, neće vas ostaviti ravnodušnim – poručuju iz osječkog KC-a uz informaciju da je ulaz na predstavu slobodan.

(www.icv.hr, tj)