Obilježena 29. obljetnica Brodsko-posavske županije, sjednici nazočio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović

Svečanim programom u prostoru slavonskobrodske Kazališno-koncertne dvorane “Ivana Brlić Mažuranić” svečanom sjednicom Županijske skupštine proslavljena je 29. obljetnica Brodsko-posavske županije, prisjećajući se tako 15. travnja 1993. godine – datuma konstituiranja prve Županijske skupštine. Uz niz visokih uzvanika, sjednici je između ostalih, nazočio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Bila je to prigoda za rekapitulaciju učinjenoga u prethodnom razdoblju o čemu su više govorili predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić i župan Danijel Marušić. U ovoj prigodi župan Marušić je istaknuo kako je do sada puno uloženo, no uvijek može bolje i više i to je i imperativ kojim se vodimo – kazao je Marušić naglašavajući važnost konsolidacije tvornice “Đuro Đaković”, ali i zahvalivši Vladi RH na svim ulaganjima, ističući ulaganja Županije u prometnu infrastrukturu.

Slično je istaknuo i predsjednik Županijske skupštine Brodsko-posavske županije Pero Ćosić nadodavši kako je Brodsko-posavska županija na raskrižju svih važnih međunarodnih prometnih pravaca, te ima perspektivu daljnjeg snažnog razvoja.

Kroz realizaciju brojnih projekata za koje izvor financiranja imaju u fondovima Europske unije, Brodsko-posavska županija ima daljnju perspektivu razvoja – istaknula je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak u svečanoj prigodi proslave Dana županije, danas u Slavonskom Brodu.

Vlada će i dalje stajati uz Slavoniju, poručio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, izaslanik premijera Andreja Plenkovića, a posebno i uz Brodsko-posavsku, s obzirom na njezin važan geopolitički strateški položaj i ovdašnje projekte od nacionalnog značaja.

(Facebook, Brodsko-posavska županija)