Odlična utakmica na stadionu Park: Lukač se ‘spasio’ u posljednjim trenucima, Suhopolje nakon lutrije jedanaesteraca izborilo četvrtfinale

Sve ono što bi voljeli vidjeti u jednoj utakmici Županijskog nogometnog kupa vidjeli smo danas na suhopoljskom stadionu Park. Pregršt prilika, jedanaesterac, crveni karton te na kraju raspucavanje za ulazak u daljnju fazu natjecanja obilježili su susret između četvrtoligaša Suhopolja te županijskog drugoligaša Lukača 05.

Treneru Samuelu Spudiću na raspolaganju nije bilo nekoliko standardnih prvotimaca. Izostali su tako kapetan Ivan Egri, braća Bogati, Marko Sertić, vratar Natanael Vidak, sve to uveliko je otežalo slaganje momčadi, dok s druge strane Lukač 05 nije imao takvih problema što se i pokazalo na terenu.

Ispitivanje snaga nije dugo trajalo, već je u 9. minuti Čolić opasno zaprijetio vrataru Novoselu koji je briljantnom obranom otklonio opasnost, a to je bio samo početak. Pet minuta kasnije prvu polupriliku gostiju u pogodak je pokušao pretvoriti kapetan Matija Tomšić čiji je udarac završio iznad gola, u istoj minuti Dominik Šantavec, danas ponajbolji u domaćim redovima, uposlio je Silvija Buzuka, no rezultat je ostao isti sve do 17. minute.

Prvi pravi proboj po strani i oštra povratna lopta u pet metara bili su dovoljni za vodstvo gostiju. Opasnost je pokušao otkloniti Vlatko Lach, no umjesto u teren lopta se ‘otkotrljala’ iza leđa Jakova Vlainića za 0:1. Odmah potom ‘grofovi’ su imali veliku priliku za izjednačenje, prvo fantastičnu loptu Erica Augusta Akassoua Buzuk nije uspio pretvoriti u pogodak, dok su pokušaj Marina Sertića, nakon još jedne dobre lopte Akassoua, zajedničkim snagama s linije odbili obrambeni igrači i vratar Novosel.

Sve spomenuto odigralo se u samo nekoliko minuta, u razmaku od 22. do 24. minute, no niti tu nije bio kraj. Veliku priliku za povećavanje vodstva imao je Lukač minutu kasnije, Tomšić je osvojio loptu na sredini terena, povukao ju sve do šesnaesterca te uposlio Josipa Šoštara, ali vratar domaćih ovog je puta bio uspješniji. I onda je došla 34. minuta. Danijel Marošević uputio je dubinsku loptu sa svoje polovice, izgledalo je kako neće biti problema za otkloniti tu opasnost, no nakon loše reakcije gostujuće obrane i vratara Lovro Štefanec koristi ‘poklon’ i posprema loptu u mrežu za izjednačenje.

Po nekoliko prilika sa svake strane vidjelo se do odlaska na odmor, ali promjene rezultata nije bilo. Prvih 45 minuta završilo je u egalu s 1:1.

Nešto manje izraženih prilika gledali smo u nastavku. Svakako valja izdvojiti pokušaj Sertića nakon povratne lopte Klemena koja je završila iznad gola, a u gostujućim redovima vratara su pokušali ugroziti raspoloženi Šoštar i Nemčec. Uz spomenutu dvojicu i kapetana Tomšića, odličnu ‘partiju’ danas je odradio i Roberto Meseš, dok su im s druge strane parirali već spomenuti Šantavec, Buzuk, Klemen i Akassou.

Upravo je potonji zaslužan za prvo vodstvo ‘žuto-zelenih’ na današnjoj utakmici. Glavni sudac utakmice Nikola Kečkiš pokazao je na bijelu točku u 62. minuti, priliku je iskoristio Akassou i izgledalo je kako će Suhopolje mirno privesti utakmicu kraju. Ipak, nije bilo tako.

Trener Miroslav Čor presložio je momčad, a nagrada je zamalo stigla u 66. minuti. Još su jednom kombinirali Nemčec i Šoštar koji se našao ‘oči u oči’ s Vlainićem. Dobar udarac napadača Lukača 05 ipak nije završio u mreži, vratar je još jednom dobro reagirao, a nakon udarca iz kuta nije se ‘rodila’ nova opasnost. Gosti su i dalje pokušavali doći do izjednačenja, Čor je na protivničku polovicu poslao i Ivana Topića, ušao je i Domagoj Pakšec, a ta izmjena pokazat će se ključnom.

Susret se polako približavao kraju, igralo se sve više ‘rastrgano’, a tada se dogodila i jedini loš trenutak današnje utakmice. U nesmotrenom sudaru s gostujućim napadačem stradao je vratar Novosel kojem se dugo ukazivala pomoć, a rukavice je uzeo Luka Mikac. U tom periodu zbog drugog žutog kartona igru je morao napustiti Buzuk, sudac Kečkiš produžio je utakmicu sedam minuta, što nas vodi do nešto ranije spomenutog trenutka.

Pakšec je uzeo loptu na strani i povukao ju prema aut liniji, obrana domaćina zaustavlja ga prekršajem, a loptu je namjestio Meseš. Njegov ubačaj pokušala je otkloniti obrana Suhopolja, ali nakon kraćeg ‘flipera’ u mrežu ju šalje Šoštar za 2:2 u 95. minuti. Utakmica je ovim golom otišla u raspucavanje, a uspješniji su bili Spudićevi igrači koji su postigli svih pet jedanaesteraca. Junak susreta bio je Vlainić koji je obranio udarac Tomšiću nakon čega je slavlje moglo krenuti.

Kada se rezimira cijela utakmica, zasluženo bi bilo da su i jedna i druga momčad prošle dalje, ali to u kupu nije tako. Samuel Spudić imao je samo riječi hvale za momčad gostiju.

– Njima je ova utakmica značila puno više nego nama, ali ne smijemo si ovo dopustiti. Čestitam momčadi Lukača koja je pokazala da zna igrati nogomet, koja se s razlogom nalazi na vrhu ligaške ljestvice i koja ima odličnog trenera i odličnu taktiku. U pojedinim trenucima bili su bolji od nas, odlučila je lutrija jedanaesteraca gdje smo mi imali više sreće i žao mi je što su ispali na ovaj način jer su čak i zaslužili da prođu. Čestitke idu i mojim momcima koji su odradili utakmicu do kraja, ostvarili smo zacrtano i sada se okrećemo prvenstvu- rekao je Spudić.

Ponosan na svoju momčad bio je i Miroslav Čor.

– Mislim da je ovo bila jedna dobra utakmica. Znali smo da će biti teško, no želim čestitati svojim momcima na borbi i želji, na kraju je odlučila serija jedanaesteraca i nema se tu što reći. Potrošili smo se dosta, ali vjerujem da ćemo se odmoriti i da ćemo biti spremni za novu utakmicu koja je pred nama- zaključio je Čor.

Suhopolje se ovom pobjedom plasiralo u četvrtfinale kupa te nastavljaju ‘lov’ na naslov prvaka, dok će se Lukač 05 posvetiti prvenstvu u kojem zauzimaju vodeće mjesto te su na korak do plasmana u viši rang.

