Održan početni sastanak Erasmus+ projekta C.A.L.L. u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina

Od 4. do 6. travna 2022. u slatinskoj Industrijsko-obrtničkoj školi održan je početni sastanak koordinatora, ravnatelja škola i članova projektnih timova Erasmus+ projekta “Combining approaches in the literature and language learning – C.A.L.L.”

Sastanak je imao nekoliko ciljeva, od upoznavanje suradnika i predstavljanje partnerskih škola, preko analize dosadašnjeg rada na projektu i planiranja daljnjih projektnih aktivnosti, do izmjene primjera dobre prakse u podučavanju jezika i književnosti, no i drugih uspješnih priča partnerskih škola.

Članovi projektnoga tima škole domaćina svoje su kolege iz Rumunjske, Turske i Sjeverne Makedonije upoznali i s kulturnom baštinom Slatine posjetom Zavičajnom muzeju Slatina i vinariji Stari podrum. Program drugoga dana sastanka sastojao je od studijskoga posjeta Vukovaru i Osijeku u sklopu kojega je posjećena Gimnazija Vukovar, pri čemu su nastavnici Gimnazije predstavili svoje primjere dobre prakse, Muzej vučedolske kulture, a potom su gosti iz europskih zemalja upoznali i kulturnu baštinu Osijeka i okolice.

U radnome dijelu programa obrazovni sustav Republike Hrvatske i specifičnosti IOŠ-a Slatina predstavila je pedagoginja Škole Ljubica Subotić-Pofuk, iskustva Škole u Erasmus+ i eTwinningovim projektima predstavili su ravnatelj Mladen Graovac te nastavnice Svjetlana Dupan, Jasna Varga i Helena Roštaš. Načine uključivanja asistenata u nastavi za učenike s teškoćama u IOŠ-u Slatina, s naglaskom na nastavu materinskoga jezika i književnosti, predstavila je Ivana Lukač Vuković, izlaganja o uključivanju neformalnih oblika učenja u rad škole radom volonterskog kluba, učeničke zadruge i organiziranjem nastave na otvorenom održale su Svjetlana Dupan i Jasna Varga, a primjere pristupa učenicima u nepovoljnom položaju u nastavi materinskog jezika i književnosti predstavila je Ljubinka Rtoska, nastavnica Makedonskog jezika u SSOU „Dimitrija Čupovski“ iz makedonskoga grada Velesa.

Erasmus+ projekt C.A.L.L. u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina provodi se od rujna 2020. godine te traje do kolovoza 2023. Ciljevi su projekta razvijanje jezičnih vještina učenika upotrebom suvremenih i inovativnih oblika i pristupa podučavanja te razmjena dobrih praksi podučavanja na međunarodnoj razini.

(IOŠ Slatina)