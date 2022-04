Oldtimer klub Virovitica osnovao Tomos sekciju: Cilj je od zaborava sačuvati legendarni moped

Oldtimer klub Virovitica djeluje od 15. lipnja 2020. godine, a osnovan je po uzoru na klubove u ostalim sredinama s ciljem okupljanja vlasnika starodobnih vozila, ali i samih zaljubljenika u stara vozila.

Osim toga ovi „fanatici“ svakodnevno se raspituju i traže starine, preturaju tavane, podrume, spremišta i garaže ne bi li spasili pojedine dijelove, pa čak i cijele mopede, motocikle i automobile od zaborava. Nekim ljudima je to samo suvišan otpad, no za naše oldtimeraše to je „suho zlato“.

Upravo zbog toga skupili su lijep broj starih mopeda, motocikala i automobila. U tom klubu stari su samo njihovi ljubimci na dva i četiri kotača, a sve ostalo je novo, jer redovno im se pridružuju novi članovi i „frcaju“ nove ideje. Tako su osmislili ideju da unutar Kluba osnuju sekciju Tomos mopeda.

– Oldtimer klub Virovitica počeo je svoj rad upravo s Tomos mopedima, što je bio i jedan od razloga da osnujemo Tomos sekciju – rekao nam je predsjednik kluba Tomislav Maloča, napomenuvši da trenutno ima 15-ak članova koji posjeduju od oko 30 Tomos mopeda.

– Sve su to istinski zaljubljenici u mopede Tomos i svi su oni započeli upravo s tim motorićima. Neki od njih su ih sami kupili, a neki su ih naslijedili, kao npr. ja, koji sam od oca naslijedio Tomos APN 4. U Klubu imamo Tomos automatik, APN 4, pa čak i APN 7 iz 1984. godine čija je proizvodnja limitirana na mali broj i jako teško se do njih moglo doći. Stvar ovdje ne staje jer mi ih i dalje nastavljamo tražiti, potom ih restaurirati, a ako motor ima svu potrebnu dokumentaciju, onda ga i registriramo i po simboličnoj cijeni prodamo nekom od naših članova. Ako motor ne posjeduje potrebnu dokumentaciju onda ne može na cestu, pa ili od njega upotrijebimo dijelove ili ga ostavimo kao muzejski primjerak za gledanje. U oba slučaja cilj nam je spasiti od zaborava te ljepotane i što veći dio njih vratiti na ceste te na taj način očuvati ono što je dio povijesti – rekao nam je Maloča, također vlasnik Wartburga 353, MZ ES 150 te Tomos automatik iz 1982. godine.

Stariji se sjećaju slovenske tvornice Tomos iz Kopra. Tih 60-tih, 70-tih i 80-tih radili su vrhunske motocikle za bivšu Jugu, ali i druge države.

– Tvornica odavno ne postoji, ali zato postoje specijalizirane trgovine, ali i brojni vlasnici Tomosa posjeduju rezervne dijelove, pa nema većih problema oko nabave dijelova i održavanja – napomenuo nam je dopredsjednik kluba Dražen Bajivić te dodao da je bit restaurirati vozilo da izgleda kao novo, odnosno da zadrži staru patinu kao da smo ga prije tri ili četiri desetljeća kupili u trgovini.

– To nije jednostavno izvesti, ali trudimo se koliko možemo. Povezani smo i s drugim olditimer klubovima te drugim ljubiteljima tih starina. Hvala Bogu još uvijek ima nas koji u tom vidimo neprocjenjivu vrijednost. Dokaz tome je što se cijena tih malih restauriranih motorića kreće od 3.000 do preko 10.000 kuna, ovisno o modelu. Za kupovinu istih zainteresirani su naravno samo ljubitelji Tomosa, uglavnom malo stariji vozači, ali lijepo je čuti da ima i onih mlađih koji bi rado provozali Tomosa – rekao nam je Dražen Bajivić ponosni vlasnik starog Audija b2, kao i zelenog Tomos mopeda APN 4.

U oldtimer klibu Virovitica voze i žene, a jedna od njih je i Marija Puzović, vlasnica Tomos automatika iz 1982. godine.

– Prije mjesec dana sam ga nabavila od prijatelja, članica sam Oldtimer kluba od njegovog osnutka, a krenula sam sa skuterom, no Tomos je bolji i pouzdaniji. Uživam se na njemu voziti – rekla nam je Marija čiji suprug Edo posjeduje Karmann Ghia i Suzuki iz 1975. godine i Tomos automatik iz 82. godine te je jedan od najstrastvenijih klupskih zaljubljenika starina. I on, ali i drugi članovi kluba to će uskoro moći pokazati svekolikom pučanstvu jer će se 29. svibnja u Virovitici u organizaciji Oldtimer kluba Virovitica održati Međunarodni susret vlasnika Tomos motocikla na kojem se očekuju sudionici iz Hrvatske i susjednih zemalja, a tko zna, možda dođe neki vlasnik i sa prostora van bivše Juge, u svakom slučaju bit ćemo tamo i zajedno s motoristima uživati u legendi Tomosu.

(www.icv.hr, bs; Foto: M. Rođak)