OPĆINA DONJA MOTIČINA U Seoni uskoro izgradnja novog mosta koji je prošle godine stradao u velikoj poplavi

Općina Donja Motičina krenula je u projekt izgradnje novog mosta u naselju Seona, koji je stradao u velikoj poplavi koja je zahvatila našički kraj u srpnju 2021. godine. Ovih dana potpisan je ugovor o izgradnji za koju je investicija iznimno vrijedna.

-Potpisali smo ugovor s tvrtkom Rencon iz Osijeka o projektiranju izrade glavnog projekta regulacije pritoka i vodotoka u naselju Seona. Bili smo svjedoci katastrofalne poplave koja je zadesila naš kraj prošle godine, a posebno naselja Seonu i Donju Motičinu i tada je došlo do velikog oštećenja tog mosta koji je je jako bitan u tom naselju. Most je za sada privremeno obnovljen i preko njega se može prometovati. No, u dogovoru Hrvatskih voda i nas kao Općine krenuli smo u izradu glavnog projekta za izgradnju novog mosta i potpisali taj ugovor koji je vrijedan 197 tisuća kuna uz sufinanciranje Hrvatskih voda od 80 posto. Ono što već sada znamo, ukupna investicija u ovom projektu s izgradnjom mosta iznosit će više od milijun i pol kuna. Riječ je dakle o ogromnoj investiciji u sklopu koje će se odmah riješiti i vodotok s obje strane mosta. Želim se i ovim putem zahvaliti Hrvatskim vodama i posebno generalnom direktoru Zoranu Đurokoviću koji je bio ovdje i vidio taj most kada je bio oštećen te dao svoju punu potporu, što nama jako puno znači, jer sami taj most nikako ne bi mogli izgraditi. Vjerujem da ćemo odmah kada dobijemo građevinsku dozvolu i krenuti s izgradnjom kako bi konačno riješili pitanje ovog važnog mosta za sve generacije naselja Seona – rekao je načelnik Željko Kovačević.

