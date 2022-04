PIONIRI Raspucana Virovitica slavila protiv Mikleuša: Abramović, Boljevčan i Grujić postigli po dva pogotka, Ivano Hajmaši predvodio Suhopolje do pobjede nad Slatinom

Proteklog vikenda nastavljeno je natjecanje u kategoriji pionira.

PIONIRI U-9

Suhopoljski mališani slavili su na gostovanju u Slatini u utakmici 8. kola rezultatom 4:2. ‘Grofovi’ su poveli zgoditkom Karla Kojadina u 11. minuti, izjednačio je Mislav Dvojak u 13., no samo minutu kasnije Dino Ljušaj vraća prednost na stranu Suhopolja. Ivano Hajmaši doveo je ‘žuto-zelene’ do dva pogotka prednosti, smanjio je Noa Maleković u 33., no sve dvojbe oko pitanja pobjednika riješio je Hajmaši svojim drugim golom.

Viktor Utješanović odlučio je susret između Pitomače i milanovačkog Sokola sa svoja tri zgoditka, a u listu strijelaca upisao se i Patrik Ivanic koji je postavio konačnih 4:0.

Susret bez pobjednika odigran je u Gornjem Bazju gdje je Bratstvo ugostilo No Limit Tvin. Noa Špoljarić doveo je goste u prednost nakon samo dvije minute, no ubrzo je susret preokrenuo Gabrijel Jurić sa svoja dva zgoditka. Novo izjednačenje na utakmici donio je Špoljarić svojim drugim golom, ‘akademci’ su još jednom poveli preko Borne Stjepana Lovrenca, no bod domaćoj momčadi osigurao je Jurić svojim trećim zgoditkom.

Virovitica je protiv Graničar Bušetine ‘uhvatila’ vodstvo od 2:0 golovima Matka Hegedušića, Jan Balogović smanjio je na 2:1, no autogolom Roberta Barčana gosti još jednom vode dva razlike. Konačnih 3:2 svojim je golom postavio Karlo Balogović, tako da bodovi ipak putuju u Viroviticu.

PIONIRI U-11

U ovom uzrastu odigrana je samo jedna utakmica, a nogometaši milanovačkog Sokola ugostili su Rezovac. Na utakmici su postignuta tri pogotka, sva tri u prvih 15 minuta, a pobjeda je otišla na stranu domaće momčadi. Strijelci za Sokol bili su Karlo Šenkišek i Rafael Maravić, dok je za Rezovac strijelac bio Mateo Šegić.

PIONIRI U-13

Najuvjerljiviju pobjedu kola ostvarili su nogometaši Virovitice koji su s visokih 10:0 slavili protiv Mikleuša. Andrej Grujić, Karlo Boljevčan i Viktor Abramović postigli su po dva, a Luka Režić, Valentino Vrekalić, Franko Češek i Grgur Salajić po jedan pogodak.

Pet pogodaka manje vidjeli smo u Borovi gdje je Gradina upisala gostujuću pobjedu rezultatom 5:0. Leon Ivanešić i Stjepan Modrić pogodili su domaću mrežu u dva navrata, dok je strijelac jednog pogotka bio Luka Marojević.

Podgorje je povelo na gostovanju kod Graničar Bušetine golom Petra Rogića, no do kraja utakmice domaća je momčad postigla pet pogodaka te je upisala pobjedu rezultatom 5:1. Andrija Matek i Emanuel Pleško postigli su dva, a jedan pogodak dodao je Simon Majstorović.

U posljednjoj utakmici čačinačka Mladost s minimalnih je 1:0 slavila protiv Škole nogometa Orahovica na gostujućem terenu, a pogodak odluke postigao je Toma Matešić u 54. minuti.

PIONIRI U-15



Nogometaši Munje iz Velikog Rastovca slavili su na domaćem terenu protiv Bilogore 1947.. Gabriel Vida zaslužan je za početno vodstvo Munje u 20. minuti, no pet minuta kasnije stvari na početak vraća Leonardo Tomljanović. Matej Šipoš vraća prednost na stranu domaćina u 36. minuti, svojim drugim golom u 45. povećava rezultat na 3:1, dok je preostala dva zgoditka za domaćina postigao Josip Grgurić u 52. i 58. minuti.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)