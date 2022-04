Polaganjem vijenca i svetom misom obilježen blagdan Svetog Jurja i Dan mjesnog odbora Sveti Đurađ

Kao što samo ime kaže, sveti Juraj nebeski je zaštitnik virovitičkog prigradskog naselja Sveti Đurađ, pa se spomenuti dan obilježava i kao Dan mjesnog odbora.

Na sam blagdan Svetog Jurja u subotu, 23. travnja, ispred spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima položen je vijenac i zapaljeni lampioni. Počast poginulim hrvatskim braniteljima odala su izaslanstva: Mjesnog odbora Sveti Đurađ predvođeno predsjednikom Ivanom Ćavarušićem, mjesne umirovljeničke udruge predvođene predsjednikom Darkom Brljevićem, Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Klub Sveti Đurađ predvođeno predsjednikom Zdravkom Ostermanom te Nogometnog kluba „Sveti Đurađ“.

Danas (nedjelja) prvo je održana molitva ispred spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, koje se nalazi ispred mjesnog doma, zatim su procesijom došli do kapele Svetog Jurja, gdje je domicilni župnik velečasni Josip Homjak predvodio svečanu svetu misu.

– Vjera od nas traži promjenu i odricanje. Malo tko od nas želi prihvati takve zahtjeve jer strahujemo do nečeg novog od promjena. Sveti Juraj bio je spreman to prihvatiti. On se prikazuje u borbi sa zmajem. To nije zmaj, već grijeh s kojim se stalno borimo u našim srcima i duši – između ostalog u propovijedi je naglasio velečasni Homjak.

