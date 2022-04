Policija otkrila počinitelje: Na kladionice u Slatini namjerili su se – školarci!

Građane Slatine uznemirilo je razbojništvo u jednoj kladionici i pokušaj pljačke druge kladionice u razmaku od samo tri dana. No sada mogu biti mirni – policija je otkrila počinitelje i zasigurno će svima biti iznenađenje činjenica da je riječ o – školarcima! Točnije, mladiću od 18 godina i još mlađem kolegi, za kojeg neslužbeno doznajemo kako ima svega 14. Obojica dolaze sa šireg područja Slatine i ovo im je prvi “kriminalni izlet”.

Kako je na naš upit izvijestila PU virovitičko-podravska, prvo razbojništvo dogodilo se 2. travnja oko 20.25 sati u Slatini. Kako doznajemo iz naših izvora, dvojica muškaraca (odnosno mladića) u sportskoj kladionici uz verbalnu prijetnju izvršili su razbojništvo nad djelatnicom kladionice. Tom prilikom otuđili su oko 5000 kuna; uplašena djelatnica predala im je novac i zvala policiju.

U drugom slučaju, 5. travnja, drugu kladionicu pokušao je opljačkati mlađi počinitelj, no to mu nije uspjelo za rukom. Oko 20.30 sati u Slatini, u drugoj sportskoj kladionici, uz verbalnu prijetnju pokušao je ponovno doći do novca, ali ovaj put povišeni glasovi i opak stav nisu urodili plodom. Djelatnica nije reagirala na izrečeno, dapače, kako tvrde naši izvori, dobro se izvikala na ‘razbojnika’ pa se on odmah udaljio iz kladionice. I prije njegovog napuštanja kladionice, alarmirala je policiju. Neslužbeno doznajemo kako se stariji počinitelj nalazio u blizini.

Policija je intezivnom krim istragom ubrzo došla do odgovora tko su počinitelji. U srijedu, 6. travnja, uz nazočnost branitelja po dužnosti, pretraženi su dom i druge prostorije kod kod mlađeg malodobnika i 18-godišnjaka. Tom prilikom, izvijestila je policija, pronađeni su predmeti koji upućuju na počinjenje kaznenog djela razbojništva, nakon čega je provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno postojanje osnove sumnje da su isti počinitelji opisanog kaznenog djela razbojništva.

Mladim razbojnicima slijede prijave ODO-u za mladež, ali i dopis Centru za socijalnu skrb Slatina. Epilog ovog slučaja donijet će sud.

