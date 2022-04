Prometna nesreća u Starom Gracu: Automobil završio u putnom jarku

U Starom Gracu u općini Pitomača danas se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i kamion.

Do nesreće je, kako neslužbeno doznajemo, došlo kada je kamion zagrebačkih registarskih oznaka započeo pretjecanje osobnog automobila koprivničkih registarskih oznaka, no vozač tog automobila to nije uočio već je i sam započeo pretjecanje automobila ispred sebe. Tada kamion udario u osobni automobil i gurao ga ispred sebe 30-ak metara, da bi automobil potom odgurao u putni kanal.

Srećom, nitko nije ozlijeđen. U tijeku je očevid i promet se odvija jednom trakom.

(www.icv.hr )