Prometnica kao poveznica u gospodarskom i turističkom smislu: Završetak ceste Kamenac-Popovac u baranji otvara mogućnosti razvoja

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić danas (srijeda) je obišao novu dionicu prometnice između Kamenca i Popovca, čiji je završetak najavljen do kraja lipnja.

Naime, radovi na izgradnji nove ceste dužine 5 km, vrijednosti 24 milijuna kuna počeli su 18. lipnja 2021., a planirani je završetak do kraja lipnja ove godine.

Trenutačno se rade obloge kanala, kopaju se pristupne ceste i uređuje okoliš, a nakon postavljanja signalizacije cesta bi trebala biti otvorena za promet.

Prema riječima načelnika Općine Popovac Zorana Kontaka to je najvažnija cesta koja tome mjestu otvara mogućnosti za razvoj.

Načelnik Općine Kneževi Vinogradi Vedran Kramarić također je naglasio važnost izgradnje prometnice kao poveznice u gospodarskom i turističkom smislu te istaknuo još veću povezanost s Mađarskom iz koje u posljednje vrijeme sve češće dolaze investicije.

Podsjetio je i kako se trenutačno u općini provode projekti ukupne vrijednosti 55 milijuna kuna, a najveće je gradilište etno selo Karanac u kojem se gradi sustav javne odvodnje i rekonstrukciji ulica.

Na veliki značaj ceste Kamenac – Popovac u Baranji, kako u turističkom tako i u gospodarskom smislu, ukazao je i župan Anušić istaknuvši kako se intenzivno radi na cestovnoj infrastrukturi u Baranji. Naime, uskoro se završava dionica Koridora Vc do Belog Manastira, a potom se nastavlja s izgradnjom 5 km do granice s Mađarskom, a završena bi trebala biti do kraja 2023.

Podsjetio je ujedno i kako traju radovi i na belomanastirskoj obilaznici, a u tijeku su i ostale investicije u Baranji kao što su radovi na obnovi dvoraca u Tikvešu, te početak obnove dvorca Eugena Savojskog u Bilju. Još je jednom naglasio da Osječko-baranjska županija sudjeluje u nizu projekata s baranjskim općinama koje sufinancira, a posebno su važne za taj kraj potpore u poljoprivredi i turizmu.

