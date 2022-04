Prva svečana promocija na Veleučilištu: Diplomu primilo 67 prvostupnika ekonomije i računarstva te 29 stručnih specijalista ekonomije

U Tehnološko-inovacijskom centru danas (petak) je održana prva promocija studenata Veleučilišta u Virovitici. Naime, prošle godine u veljači Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici postala je Veleučilište, no zbog pandemije koronavirusa promocije se nisu održavale. Tako je danas povijest ispisalo 67 prvostupnika ekonomije i računarstva te 29 stručnih specijalista ekonomije.

– Ono što nas veseli je to što su to sve mladi ljudi koji u većini slučajeva, njih 60 posto, već rade. Ostvarili su stipendije od Fine ili Aircasha i to je ono čemu mi težimo, dakle da im kroz naše poslovne suradnje olakšamo studiranje te da se što više okrećemo realnom sektoru, gospodarstvu – istaknuo je dekan Veleučilišta Dejan Tubić.

Veleučilište u Virovitici trenutno pohađa 350 studenata.

– S obzirom na negativne demografske trendove, sportskim žargonom, još se dobro i držimo jer smo se specijalizirali u ICT tehnologijama, u ekonomiji i poduzetništvu te turizmu koji je zapravo i deficitarno zanimanje. Upravo su taj ICT i turizam sve traženija zanimanja u Republici Hrvatskoj. Znamo da smo turistička zemlja, ali smo i ICT zemlja – kaže Tubić.

Veleučilište je nagradilo najistaknutije studente. Zahvalnicu za doprinos radu Studentskog zbora Veleučilišta u Virovitici dobila je Ivana Vidas, a dekanovu nagradu za postignute iznimne rezultate tijekom studiranja na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžmenta, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća dobila je Lucija Skoko.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin čestitao je promoventima i pohvalio rad Veleučilišta.

– Izuzetno sam ponosan što smo 2007. godine osnovali Visoku školu kada su svi u Hrvatskoj mislili da je to nemoguće i da je sve vezano za sveučilišta i fakultete te da stručni studij neće imati svoju budućnost. Prvo Visoka škola, danas Veleučilište u Virovitici pokazalo je da to nije baš tako. Ono što me dodatno veseli je što se ovdje nalazi mlada ekipa koja je visokoobrazovana i koja predstavlja budućnost te će godinama educirati mlade za dobrobit našega grada, naše županije i naše Hrvatske. To je naš ponos – rekao je Kirin.

Čestitke je uputio i župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Kada je osnivana Visoka škola zacrtano je nekoliko velikih ciljeva koje smo, ja slobodno mogu reći, zajedno do danas ostvarili. Prvo je bilo da Visoka škola jednog dana postane Veleučilište, drugo je bilo da studenti imaju ovdje studentski dom, studentski restoran. Željeli smo da Veleučilište iznjedri svoje kadrove, svoje doktore znanosti koji će predavati na ovom Veleučilištu. Tu je i ideja Virovitičkog modela koja je jedinstvena u Hrvatskoj, da sve jedinice lokalne samouprave zajedno sa Županijom, uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sufinanciraju ovo Veleučilište. Mogu reći da su to veliki ciljevi koji su ostvareni svih ovih godina i s kojima se malo koje Veleučilište može pohvaliti – rekao je Andrović.

Svečanoj promociji nazočila je ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Vesna Šerepac, ujedno članica Upravnog vijeća Veleučilišta te uputila čestitku promoventima.

– Danas završavate jednu dionicu svoga puta. Na tom putu pratili su vas vaši roditelji, mentori, profesori. Ono što se sada od vas očekuje dat ćete u svijetu rada. Ponosni smo što smo vam mogli omogućiti studiranje u obliku Virovitičkog modela, jedinstvenog u Hrvatskoj, da vam ova dionica puta bude lakša, kroz studentsku prehranu, smještaj u studentskom domu. No, vaš dio je danas najvažniji, vaša promocija i sve ono što ste naučili ovdje, te ono što ćete dobiti sa diplomom i ponijeti u svijet rada. Čestitam vam – rekla je Šerepac.

U ime svih promovenata zahvalu je uputila Ivana Vidas.

