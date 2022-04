Samson Antun Pancer iz Donjeg Predrijeva viceprvak Hrvatske u obaranju ruke: Odlične rezultate ostvarili i Lovro Pavin i Marko Katić

U Sinju je održano Prvenstvo Hrvatske u obaranju ruke s kojeg se odlični Klub za obaranje ruke Samson iz Donjeg Predrijeva u općini Zdenci vratio s tri odličja.

Antun Pancer osvojio je u kategoriji 85 kilograma dvije srebrne medalje, na lijevu i na desnu ruku. Marko Katić u kategoriji do 75 kilograma osvojio je šesto mjesto na lijevu i peto na desnu uruku, a u kategoriji početnika do 85 kilograma Samson je osvojio još jednu medalju. Naime, Lovro Pavin na desnu ruku osvojio je srebro dok je na lijevoj bio četvrti te tako pokazao da će uskoro i on postati ozbiljan protivnik ostalim natjecateljima.

– Ovo će nam natjecanje ostati duboko u pamćenju. Trajalo je dva dana, u subota je bilo natjecanje na lijevu, a u nedjelju na desnu ruku. Od srca čestitam dečkima na vrhunskim rezultatima, imamo eto Antuna Pancera, obarača viceprvaka Hrvatske što je za ovako mali klub nešto nevjerojatno – rekao je predsjednik KOR-a Samson Danijel Brkić. Tako su Samsoni iz malog Donjeg Predrijeva u općini Zdenci pokazali ne samo da su izuzetni promotori svoga mjesta i posebno općine, nego i cijele županije jer ovo je bilo najjače hrvatsko natjecanje ovoga sporta kojem su prisustvovali obarači iz cijele države.

– Kada dođeš na jedno ovako veliko natjecanje i kažeš da si iz sela sa nešto više od 100 stanovnika, nitko ne vjeruje da možemo imati klub i da postižemo ovakve rezultate. Mi smo ponosni na ono što radimo i što svojim radom i rezultatima promičemo ime svog mjesta i općine pa tako i naše županije – zaključio je Brkić.

