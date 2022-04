Sjednica Općinskog vijeća Čačinci: Uskoro osnivanje zajedničke Turističke zajednice Vrata Papuka s Općinom Voćin

Vijećnici općine Čačinci održali su svoju redovnu 5. sjednicu ovog saziva. Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice, uslijedile su točke vezane uz usluge na području općine pa su tako većinom glasova donesene odluke o uvjetima i mjerilima plaćanja naknade kod dodjele i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta te prihvaćeni uvjeti pružanja komunalne djelatnosti usluge ukopa.

Sve navedene usluge na području općine preuzet će uskoro Komunalno poduzeće Papuk Orahovica. Vijećnici su jednoglasno dali i suglasnost na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova koji su također povjereni poduzeću Papuk. U nastavku sjednice doneseni su zaključci u usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu te o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za istu godinu. Većinom glasova su potom prihvaćeni i opći uvjeti održavanja javne rasvjete što je također povjereno poduzeću Papuk.

Vijećnici su bez rasprave jednoglasno potom donijeli Etički kodeks članova Vijeća i drugih nositelja političkih dužnosti, imenovali etički odbor te Vijeće časti za primjenu etičkog kodeksa. Imenovan je potom i član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ”Lipa” Čađavica, a na kraju sjednice donesena je odluka o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Vrata Papuka koju će činiti zajednice Čačinaca i Voćina.

– Održan je inicijalni sastanak s predstavnicima općine Voćin i pokrenuta je inicijativa za udruživanje naših općina u jednu turističku zajednicu pod nazivom Vrata Papuka. Razlog je činjenica kako su ove dvije općine turistički povezane Papukom i Parkom Prirode Papuk, a isto tako racionalnije bi se koristili ljudski resursi. Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potiču ovakva udruživanja iz razloga što postoji Fond za udružene turističke zajednice koji je npr. ove godine raspolagao s nešto više od 12 milijuna kuna i iz tog fonda se financiraju aktivnosti udruženih turističkih zajednica. Do sada smo se kao samostalna zajednica javljali na Fond za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima, no on je znatno manji od ovoga za zajedničke, radi se negdje o troduplo manjim iznosima. Cilj nam je udružiti se kako bi povukli što više sredstava za rad i aktivnosti – rekla je direktorica TZ Čačinci Ana Marunica.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)