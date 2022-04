Spektakularnom igrom NEXE pobijedio u Bitoli 22:21 i plasirao se četvrzavršnicu EHF Europa Lige

U uzvratnom susretu četvrtzavršnice EHF Europa lige našički NEXE pobijedio je Eurofarm Pelister na njegovom terenu u Bitoli 22:21 i time se plasirao na četvrtzavršicu, gdje će igrati s danskim GOG Gudmeom 26. travnja i 3. svibnja.

Od početka susreta u Bitoli domaća momčad je imala prednost koja je u 18. minuti iznosila 7:3, a tim rezultatom domaća bi se momčad plasirala u daljnje natjecanje jer su Našičani na svom terenu pobijedili s tri zgoditka prednosti (29:26). Međutim u tim trenucima “Gromvi s Krndije” se bude i do 25. minute dolaze u egal 9:9. Minutu prije odlaska na odmor NEXE po prvi puta vodi (11:10), ali se na odmor ipak odlazi s neriješenim rezultatom 11:11.

Od početka drugog dijela Našičani su bili u prednosti koja je većim dijelom bila +3. Igrom sedam na šest domaći rukometaši u posljednjih pet minuta uspijevaju doći do izjednačenja (20:20). Ipak hrvatska momčad do kraju uspijeva doći do minimalne prednosti i pobjede 22:21.

U našičkim redovia najefikasniji su bili Marin Jelinić s pet te Mario Tomić i Halil Jaganjac s po četiri zgoditka, dok je Mihailo Radovanović sakupio 13 obrana. NEXE je ovom prilikom odigrao jednu od najboljih obrambenih utakmica ove sezone, a odličaan obol obrani dao je Luka Moslavac.

Eurofarm Pelister: Maraš 4, Ojleski 1, Markoski, Madžovski, Kukulovski, Mandalinić 6, Szekely (7+1), Radović, Perić 4, Kosteski, Kukoski, Božić Pavletić, Građan 1, Obradović, Taboada Dranquet 5, Kizić. Trener: Željko Babić

NEXE: Kuzmanović, Kević 1, Vejin, Radovanović (13+0), Jelinić 5, Vida, Manci Mičević, Blažević, Velkavrh, Severec, Moslavac, Tomić 4, Melić 3, Jaganjac 4, Pribetić 2, Markušić 3. Trener: Branko Tamše

(www.icv.hr, mš)