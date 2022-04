Sudar dvaju svjetova u novoj vatrinoj pjesmi „Rum na usnama“: Kad s Vatrom zapjeva princ sevdaha, onda nastane hit o kojem će se još dugo pričati

„U dubokim brazdama hladnih oceana, naša je ljubav odavno potonula, kao rum sa usana pijanih mornara i naša je ljubav odavno ispijena…“

Dio je ovo teksta nove pjesme virovitičke grupe Vatra „Rum na usnama“ koja je početkom ožujka zaživjela radijskim eterom. Da će to biti više nego odlična pjesma, dalo se naslutiti već na prvo slušanje.

Za Vatrine obožavatelje i sve one koji ih vjerno prate sve ove godine to nije ništa neobično, ali potpuno je neočekivano za sve što su u pjesmi ugostili bosanskohercegovačku zvijezdu World music scene Božu Vreću, jedinstvenog umjetnika čija je glazba i interpretacija prepoznata u Europi i svijetu.

Iako će na prvu mnogi možda reći da oni nemaju ništa zajedničko i da je te dvije glazbe nemoguće spojiti, oni su pokazali baš suprotno. Dokazali su da za njih ne postoje granice, kako one zemljopisne tako i umjetničke. Spojili su nespojivo, izbrisali ograde i granice, pokazali da u svemu treba biti hrabar i slobodan, pa stoga ne čudi da su mnogi odmah prepoznali emociju kojom je pjesma obojana kroz izvrsnu glazbu, prelijepo stopljene vokale i cijelu atmosferu koja pjesmu nosi.

Pjesma „Rum na usnama“, koja ujedno najavljuje Vatrin deseti studijski album koji planiraju objaviti do kraja godine, već i prije nego što je objavljena izazvala je veliko zanimanje javnosti. Stoga je i više nego dobar bio povod da Vatru napokon ugostimo i u eteru ICV radija. Iako ovoga puta nismo mogli ugostiti kompletnu Vatru koju čine Ivan Dečak, Mario-Robert Kasumović, Robert Kelemen, Mihael Kurjančić i Mario Radan, svi odreda glavom i bradom Virovitičani, nismo ostali zakinuti za dobar razgovor.

Ivan Dečak i Mario-Robert Kasumović tom su prigodom gostujući na valovima ICV radija otkrili kako je nastao „Rum na usnama“.

STIHOVI „S NOGU“

– Posljednje dvije godine zbog korone nismo imali koncerte pa smo se družili u našoj jazbini u Virovitici, kako volimo zvati našu prostoriju za skladanje, snimanje, vježbanje i druženje. Svi smo tada nekako pomalo radili i smišljali pjesme. Mario i naš tehničar Matija Kovač, inače profesor gitare u glazbenoj školi, tijekom tih sviruckanja i kreativnog rada smislili su nukleus pjesme, osnovu, na kojoj smo kasnije svi zajedno radili na aranžmanu.

Bubanj i bas tako nose pjesmu, upravo od toga je krenula cijela ideja pjesme koju smo stvarali dosta dugo. Budući da sam i ja u to vrijeme duže boravio u Virovitici jer sam pobjegao i od korone i od potresa iz Zagreba, svaki dan sam trčao po našim ribnjacima i crpio inspiraciju. Trčeći tako slušao sam neprestano tu matricu, te smislio dobar dio teksta i melodiju. Na 9. ribnjaku sam dovršio refren, ali moram priznati da sam trčao dobrih mjesec dan – u šali kaže Ivan Dečak.

– Dok sam radio na pjesmi, jedan detalj prije posljednjeg refrena koji ima a capella dio zazvučao mi je kao neki sevdah. U tom trenu sjetio sam se jednog od najzanimljivijih interpretatora sevdaha novijeg doba Bože Vreće i pomislio kako bi to bila odlična suradnja. Dečki iz benda također su se složili s tom idejom. Božu sam poznavao isključivo kroz njegove pjesme, ali bio sam odlučan u tome da ga moramo imati u ovoj pjesmi. Nakon što sam nabavio njegov broj, nazvao sam ga, predstavio mu se i poslao mu pjesmu, a Božo mi se već drugog dana javio i potvrdio sudjelovanje na toj našoj „ekspediciji“. Presretan sam i zahvalan mu na takvoj odluci. Ta naša suradnja rezultirala je predivnim glazbenim iskustvom i prijateljstvom iz kojeg se rodila jedna odlična pozitivna energija u pjesmi koju nije mogla zaustaviti čak ni činjenica da pojedine radiopostaje odbijaju i ne žele vrtjeti pjesmu. Pjesma je unatoč tome našla svoj put do publike, a reakcije su više nego pozitivne – otkrio nam je Ivan Dečak.

IZVRSNI DUETI

Pjesma je melankolična i nadasve upečatljiva, a u njoj su se odlično spojili radiofonični elementi modernog pop-rocka grupe Vatra i emotivna orijentalna interpretacija Bože Vreće. Dokaz je to da Vatra zna izabrati dobre duete.

– Kad radim i stvaram pjesmu, ona mi sama dozove izvođača. Nikada ne pišem planski, ni pjesme za Vatru, ni pjesme za druge, pa tako ni duete. Pjesma jednostavno sama zatraži, da tako kažem, čarobni začin koji joj je potreban. „Rum“ je zatražio Božu Vreću i na našu sreću, dobio ga je. Do sada smo radili duet s Mile Kekinom iz Hladnog piva na pjesmi „Anđeo s greškom“, Damirom Urbanom u pjesmi „Tremolo“, s Ljubicom Gurdulić iz Svadbasa surađivali smo na pjesmi „Ima li budnih“ te s Massimom na „Nama se nikud ne žuri. Naravno, nikada ništa ne ide na silu, to ne bi imalo smisla. Važno je da se obje strane prepoznaju i daju svoj maksimum. Ako se to dogodi, dogodit će se i čarolija, a to je ono što publika zna prepoznati te u konačnici nagraditi, koliko god neki mediji šutjeli o tome – kaže Dečak.

Vatra se nikada nije svrstavala u kalupe i do sada su se poigravali s raznoraznim glazbenim žanrovima, a sevdah je eto također jedan od njih.

– „Rum na usnama“ dokaz je da se Vatra na svom glazbenom putovanju nikada nije zamarala žanrovima i granicama. Dapače, glazbu doživljavamo slobodnom, zaigranom i nesvrstanom. Drago nam je da nam se baš u ovoj pjesmi pridružio Božo Vrećo, koji je svojom interpretacijom i pojavom, ali prije svega toplom i iskrenom ljudskošću našu pjesmu učinio još slobodnijom i nesvrstanijom.

Božo zrači dobrotom i živi slobodu, divna je duša i sve nas je oduševio, i kao umjetnik i kao osoba. Cool je frajer koji je u potpunosti svoj bez obzira na brojne predrasude s kojima se često susreće. On je uistinu vrhunski glazbenik, čovjek koji je regionalna, europska pa usudio bih se reći i svjetska zvijezda koja puno putuje, puno nastupa. Drago mi je da smo ga uspjeli dobiti i dovesti u Hrvatsku da prvi put zapjeva s nekim hrvatskim izvođačem – kaže Dečak.

Pjesma je snimana u studiju dugogodišnjih Vatrinih suradnika, nagrađivanih producenata Jure Ferine i Pavla Miholjevića, a za predivne fotografije zaslužna je umjetnica fotografije Mare Milin koja već dugi niz godina surađuje s Vatrom.

Redatelj Filip Gržinčić, kojemu je ovo već četvrti spot za redom na kojem surađuje s Vatrom, pobrinuo se da odličnu pjesmu prati i odličan videospot koji nas vodi u tamne dubine, među tajanstvene sirene i izgubljene mornare.

SNIMANJE U BAZENU

U svom prirodnom okruženju za potrebe snimanja Vatra je ugostila i svjetsku rekorderku u ronjenju na dah Mirelu Kardašević, pa je i oko snimanja spota stvorena neobična priča.

– Moram priznati da mi je ovo bilo jedno od najzahtjevnijih snimanja nekog našeg spota. Mislim da smo u bazenu proveli pet-šest sati u kontinuitetu, a u posljed-njem snimljenom kadru doslovno sam pomislio da ću se utopiti jer sam ostao bez snage i kisika, te sam progutao veću količinu vode. Ali, na kraju se sve isplatilo. Toga dana među nama je bila nestvarno pozitivna energija i uživali smo u svakoj sekundi, iako smo se Božo i ja nakon pet sati snimanja u bazenu dubokom pet metara zamalo zajednički utopili – otkriva Dečak koji je siguran da će to biti jedan od najboljih videospotova grupe Vatra, iako su ih do sada u karijeri snimili četrdesetak.

Novi singl publika će imati prilike uskoro i čuti uživo na koncertima koji Vatru očekuju u Podgorici, Zlataru, Puli, na Špancir festu u Varaždinu… Do tada će i dalje vrijedno raditi na novim pjesmama koje će, uz do sada objavljene „Sva naša ljeta“, „Carstvo sunca“, „Vidi kako se smiješ“, „Nova godina nije se dogodila“ i najnoviju „Rum na usnama“, svoje mjesto naći na njihovom desetom albumu koji pripremaju.

(www.icv.hr, rtk, Foto: Mare Milin, Vatra)