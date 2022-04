Tomislav Prebeg orahovačke rukometaše odveo do naslova prvaka 3. HRL Istok: Prepuna dvorana skandirala nakon velike pobjede protiv Mikanovaca

Nakon dugo vremena bila je to velika i istinska sportska predstava u prepunoj orahovačkoj sportskoj dvorani. Korona je konačno rekla svoje i bez ikakvih prepreka moglo se u orahovački sportski hram koji samo rukomet može ovako napuniti i dignuti na noge.

Rukometaši Orahovice u 14. su kolu 3. HRL ostvarili još jednu veliku pobjedu, ovog puta protiv Mikanovaca kojom su potvrdili naslov prvaka i plasman u drugu ligu. Krenimo redom…

Prvo poluvrijeme bilo je izjednačeno, vodstvo se mijenjalo iz minute u minutu, no nitko se nije uspio ‘odlijepiti’ na veću razliku. Orahovčani su pri kraju prvog dijela malo stisnuli obranu, vratarski dvojac Steiner – Virag je proradio i momčad Tomislava Prebega na odmor odlazi s +2 – 20:18. U drugom dijelu Mikanovci su očito tjelesno pali, obrana Orahovice nošena iskusnim Tosinom i Stojićem postala je neprobojna, a ako bi nešto i prošlo briljirao je na vratima Steiner.

U napadu su domaći bili raznovrsni, zabijali su odlični Šijaković, najbolji strijelac lige Strmečki je bio nezaustavljiv, a kada je ‘zaškripilo’ kapetan Tosino je poentirao s crte. Na kraju ‘velikih’ i sigurnih 34:28 za veliko slavlje.

Najbolji strijelac u redovima pobjednika bio je Stjepan Strmečki sa 6 pogodaka, 5 je zabio Mihael Horvatek, 4 su dodali Tihomir Tosino i Matej Malkoč, po 3 su zabili Danijel Šijaković, Toni Kolarić, Tomislav Rotim i Marko Cingel te po jedan Igor Stojić i Marin Poljak, a nastupili su još uz vratare Tonija Viraga i Domagoja Steinera, Nikola Makaj, Željko Paljušić i Marino Suk. Bilo je tu puno emocija, grljenja i suza jer ovi dečki su naporno radili čitavu sezonu, ali ne samo oni nego i ekipa iz uprave oko njih, jednostavno ovo je pobjeda prave i istinske orahovačke rukometne obitelji.

-To je to, malo nervozna utakmica pred punom dvoranom, ali uspjeli smo, prvaci smo. Čestitke i zahvala svima koji su izdvojili nedjeljno poslijepodne za nas i doista nosili ekipu do pobjede. Predivno je bilo vidjeti vas opet. Čestitam igračima i treneru na ostvarenom rezultatu i osvojenom prvom mjestu, a sada slavimo. Tvrdi orah je najbolji – rekao je čovjek čija su leđa bila najbolnija, jer nosi klub na njima, predsjednik Samir Šahinović.

Osmijeh s lica nije silazio sjajnom slatinskom stručnjaku na klupi RK Orahovice, Tomislavu Prebegu.

-Ispunili smo želju kluba i uz sve poteškoće koje smo imali. Prvaci smo, presretni smo jer smo uspjeli ući u taj viši rang natjecanja što je jedan veliki izazov, ali svakako mjesto u kojem RK Orahovica mora biti. Što se tiče ove utakmice poznamo se jako dobro, i znao sam da će ovo biti jako teška i tvrda utakmica, ali vjerovao sam potpuno u svoje dečke. Znao sam da ćemo u drugom poluvremenu prelomiti utakmicu jer smo realno bolja momčad i na kraju smo zasluženo slavili – rekao je Prebeg.

U ovom susretu nezaustavljiv je bio najbolji strijelac lige Stjepan Strmečki.

-Prije svega moram se zahvaliti treneru i ljudima iz kluba koji su mi pružili priliku ove sezone da igram za RK Orahovicu, ovo je predivna rukometna i sportska sredina i doista uživam. Sve ovo i moj učinak ne bi bio moguć bez podrške cijele momčadi, trenera, uprave, grada i stvarno sam presretan što smo osvojili ovu ligu. Mogu samo reći na kraju, nadam se i želim ostati ovdje i za drugu ligu – rekao je Strmečki.

Orahovica slavi, ponovno ima veliku momčad i opet se pjeva ona dobra stara – izađite na balkone, pozdravite šampione!

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)