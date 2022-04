U budućem Centru za dijagnostiku i rehabilitaciju orahovački osnovci razbit će strah od zubara te se i sami okušati u tom zanimanju

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek vođen svojim dekanom Aleksandrom Včevom nepresušan je izvor odličnih i korisnih projekata za cijelu Slavoniju pa tako i za Orahovicu. Tako je Fakultet pokrenuo projekt u cilju razbijanja straha od zubara za djecu od 1. do 4. razreda koji će od otvaranja novog dentalnog odjela u sklopu Centra za dijagnostiku i rehabilitaciju, biti dostupan i orahovačkim osnovcima. Pokretanje projekta u Orahovici su zajedničkim radnim sastankom potvrdili dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Aleksandar Včev, voditeljica projekta, profesorica na Fakultetu dr. Dorotea Petrović, gradonačelnik Saša Rister te ravnateljica orahovačke osnovne škole Maja Škraba.

– Riječ je o studentskom projektu pod nazivom Zubica mursica našeg fakulteta, a to je zapravo preventivni projekt s ciljem poboljšanja svijesti o oralnom zdravlju i smanjenju straha od zubara kod djece te da ih motiviramo da svakodnevno održavaju higijenu. Kroz ovaj projekt održat ćemo nekoliko radionica u našem novom Centru za dentalnu medicinu gdje ćemo kroz jedan preventivni pregled djece i kroz igru i priču približiti djeci što je to jedna stomatološka ordinacija, kakvi su to zapravo naši pregledi i tko osmo mi stomatolozi zapravo. Djeca će dobiti liječničke kute, dječje instrumente te će na trenutak postati mali zubari i sve to da se manje boje ići, kako kod nas, tako naravno i kod svojih stomatologa – rekla je dr. Dorotea Petrović.

Osnovna škola je odmah prihvatila ovu ideju te će u projekta krenuti u suglasnosti s roditeljima.

– Grad Orahovica je dobio jednu veliku vrijednost kompletnim novim Centrom pa tako i ovim sjajnim projektom Fakulteta jer doista je nužno razbijanje straha, kako djece, tako i kod odraslih od odlaska stomatologu, te buđenje svijesti zaštite od oralnog zdravlja i najbolje je tome prionuti od malih nogu. Projekt je jako dobro osmišljen i sigurna sam da će učenici ovim zabavnim odlaskom stomatologu dobiti samopouzdanje i bez straha dalje ići svome stomatologu – rekla je ravnateljica Škraba.

Gradonačelnik Saša Rister naglasio je kako je ovo nastavak izvrsne suradnje Fakulteta, Grada i obrazovnih institucija u gradu.

– Presretan sam što nastavljamo našu izvrsnu suradnju posebno uključujući ovaj novi prekrasni Centar kojim će vjerujem svi biti oduševljeni. Moram se od srca zahvaliti Fakultetu i dekanu Včevu koji su Orahovici dali jednu novu, nemjerljivu zdravstvenu dimenziju posebno uključujući naše škole što je i najvažnije i to je doista velika stvar za naš grad – rekao je Rister.

Novi Centar upravo ovim dentalnim odjelom bit će uskoro svečano otvoren, a potvrdio je to i dekan dr. Aleksandar Včev.

– Grad Orahovica će biti prvi grad s ovakvim projektom dentalne medicine u ovih pet slavonskih županija i moram naglasiti kako su svi stručnjaci i naši i strani koji su vidjeli ovaj Centar i upoznali se sa suradnjom Fakulteta, lokalne samouprave i institucija, rekli kako je ovo pravi primjer kako se ovakve stvari moraju raditi u Europskoj uniji. Centar ćemo ako sve bude teklo prema planu, vrlo brzo otvoriti. Čekamo samo da prođu sve nužne kontrole i pregledi – zaključio je dekan Včev.

(www.icv.hr, vg)