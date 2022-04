U Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića otvorena 11. izložba pisanica “Uskrs u Pitomači 2022.”

Jučer (četvrtak) je u Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici, u povodu Uskrsa, najvećeg i najvažnijeg kršćanskog blagdana, otvorena 11. izložba pisanica pod nazivom “Uskrs u Pitomači 2022.” Likovnog kluba “Duga” Pitomača i gostujućih izlagača.

Uz ravnatelj Centra za kulturu “Drago Britvić” Rajka Stilinovića i voditelja Interpretacijskog centra Srećka Mijatovića na otvorenju izložbe nazočila je i saborska zastupnica Vesna Bedeković, predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović, kao i predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Rikard Bakan.

-Bojanje pisanica seže u daleku prošlost još od starih Egipćana, kasnije dolazi u srednju Europu, pa sve do danas. Mi kao Klub gajimo malo drugačiji stil i želimo to prikazati ne samo kao pisanice nego kao slikanice odnosno mala umjetnička djela. Trudimo se da pokažemo što više radova odnosno pisanica iz različitih krajeva. Nekada je ova izložba bila međunarodnog tipa, no zbog covida na žalost je to stalo, ali nadam se da od iduće godine nastavljamo tradiciju međunarodne izložbe – rekao je predsjednik Likovnog kluba “Duga” Matija Golubić.

Likovni klub “Duga” iz Pitomače već punih 12 godina aktivno djeluje na području općine Pitomača. A uz Likovni klub “Duga” na izložbi svoje radove predstavili su i KUD “Petar Preradović” iz Grabrovnice, Udruga žena “Guščarice“ iz Grabrovnice, “Čuvarice kulturne baštine” iz Kladara, Udruga žena “Bukovčanke” iz Špišić Bukovice, HORKUD Bjelovar te Likovno udruženje Ludbreg iz Ludbrega.

-Ovo je naša tradicionalna izložba koja traje već 11 godina. Zadnje dvije godine izložbu imamo ovdje u Interpretacijskom centru zbog prostora i ambijenta, ali i zbog stalnih posjeta Centru. Pisanice koje možete vidjeti na izložbi su pretežito slikanice i one su pretežito autorizirane. Uz naše pisanice na izložbi se mogu vidjeti i radovi iz drugih udruga s područja općine Pitomača, ali i šire. Pisanice su rađene tehnikama ulja, akrilika, dakle svaka pisanica je praktički umjetničko djelo odnosno slika koja je rađena na jajetu, ali uz to imamo i one ostale tradicionalne pisanice – rekao je Stjepan Ivanec, slikar i jedan od organizatora izložbe.

Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića u Grabrovnci kroz cijelu godinu puna je raznih događanja i manifestacija, pa tako od raznih izložbi do koncerata ispunjavaju ovu rodnu kuću našeg pjesnika Petra Preradovića.

-I ove godine smo povodom Uskrsa ugostili izložbu u organizaciji Likovnog kluba “Duga”. Ovo je 11. izložba pisanica ove godine pod nazivom “Uskrs u Pitomači 2022.” Osim izložbi kroz godinu u Interpretacijskom centru imamo i razna druga događanja. Tako smo ove godine povodom rođendana Petra Preradovića održali njemu u čast i glazbeno-poetsku večer, zatim u najavi imamo izložbu umjetnika i slikara iz Pitomače. Također imamo i predstavljanja knjiga, razne predstave i koncerte, a trenutno u najavi imamo predstavljanje slikovnice “Život jedne lopte” autora Vedrana Medenjaka, likovne susrete Osnovne škole, folklorne susrete i još mnogo toga – rekao je i najavio voditelj Interpretacijskog centra Srećko Mijatović.

11. izložba pisanica bit će otvorena za sve posjetitelje do 15. svibnja u redovnom radnom vremenu Interpretacijskog centra.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)