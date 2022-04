U povodu Svjetskog dana zdravlja upoznajte “Sportiće” iz Dječjeg vrtića Suncokret

U Dječjem vrtiću Suncokret provodi se specijalizirani sportski program „Sportići“ u kojega su uključena djeca svih dobnih skupina, od najmlađih trogodišnjaka pa sve do djece predškolske dobi. Kako bismo pobliže upoznali „Sportiće“, a povodom Svjetskog dana zdravlja, postavili smo ravnateljici Snježani Dupan-Lovrić nekoliko pitanja o organizaciji i provođenju ovog programa.

Kako su nastali „Sportići“?

Već duže vrijeme primjetno je da djeci rane i predškolske dobi treba više tjelesnih aktivnosti. Stoga smo osmislili sportski program „Sportići“ kako bismo poboljšali dječje motoričke sposobnosti jer sjedilački način života nas odraslih na žalost preslikava se i na djecu, što je rizični čimbenik za razvoj brojnih kroničnih bolesti. Znanstveno je dokazano da je razvoj motoričkih sposobnosti djece već dugi niz godina u negativnom trendu, te da su te isti motoričke sposobnosti djece od 1958. do 2013. u padu od gotovo 50%. Da plastično pojasnim ovu statistiku – to znači da su tjelesne sposobnosti današnje djeca upola manje nego što su bile sposobnosti njihovih baka i djedova u doba njihova djetinjstva. Stoga je od velike važnosti da se djecu od najranije dobi motivira da budu fizički aktivna, a naši „Sportići“ dokaz su kako se uz puno truda u vrlo kratko vrijeme mogu postići izvanredni rezultati.

Kako ste organizirali „Sportiće“ u vašem vrtiću?

Djecu smo podijelili u manje skupine kako bismo mogli posvetiti pažnju individualnim potrebama i karakteristikama svakog pojedinog djeteta. Svaku skupinu vodi jedna odgojiteljica u prijepodnevnim satima, dva puta tjedno, u trajanju od 60 minuta. Time smo izašli u susret našim roditeljima, kako ne bi morali naknadno, poslije podne, djecu dovoditi u vrtić.

Što razlikuje vaše „Sportiće“ od klasičnog sata tjelesno-zdravstvene kulture?

Jako smo ozbiljno krenuli u realizaciju ovog sportskog programa i od samog početka odlučili smo da provedbom ovog programa zaista pomognemo djeci u njihovom rastu i razvoju. Stoga smo se i dodatno educirali u ovom području, svaki sat pomno planiramo i za svaki sat pripremamo različite vježbe, pomagala i rekvizite. Sat TZK u većini vrtića provodi se jednom tjedno u trajanju od pola sata do 45 minuta, naši „Sportići“ vježbaju nekoliko puta više. Također, u brojnim vrtićima djeci mlađoj od 4 godine nije omogućeno uključivanje u specijalizirane programe, bili oni tjelesni, jezični, plesni ili neki drugi. Mi smo svjesni da se svi talenti i posebne sklonosti djece najbolje razvijaju baš u toj ranoj dobi djeteta pa naše polaznike od 3 godine ravnopravno uključujemo u ovaj program. I sadržajno, i funkcionalno, i provedbeno, sat „Sportića“ jako se razlikuje od klasičnog sata TZK jer se puno detaljnije i pomnije pripremamo za provedbu, metodološki pristupamo realizaciji svakog sata te su stoga i dobrobiti za djecu puno trajnije i veće.

Kako izgleda jedan sat „Sportića“?

Kada smo osmišljavali naše „Sportiće“ naglasak smo, naravno, stavili na razvoj motoričkih sposobnosti djece. No kada radite s malom djecom tjelesno vježbanje ne može izgledati kao klasičan trening za školsku djecu ili odrasle jer maloj djeci to vrlo brzo postane naporno i gube motivaciju i interes za vježbanje. Stoga svaku vježbu osmišljavamo na zabavan način, kroz igru. Tako svaki sat naših „Sportića“ počinje oblačenjem naših posebnih sportskih majica. Zatim slijedi himna „Sportića“, a nakon toga s djecom se provodi uvodni dio sata u kojemu pripremamo dječji organizam za vježbanje. To je najčešće neka vesela i dinamična pokretna igra tijekom koje se djeci kroz smijeh i zabavu psihofizičko stanje podiže na višu razinu i stvara se ugodno ozračje za vježbanje. Nakon toga provodimo opće pripremne vježbe, odnosno specifične vježbe razgibavanja i ciljanog djelovanja na tijelo u cilju pripreme tijela za naredne zadatke. Zatim dolazi glavni „A“ dio sata i glavni „B“ dio sata, odnosno realizacija planiranih sadržaja, a to su različite vježbe za razvoj snage i izdržljivosti, spretnosti, preciznosti, ravnoteže, gibljivosti, koordinacije, brzine, i tako dalje. Kako bi djeci bilo što zanimljivije i zabavnije, nabavili smo i specijaliziranu opremu i rekvizite od licenciranih proizvođača, te i na taj način povećavamo interes djece za vježbanjem. Na kraju sata, u posljednjih nekoliko minuta, provodimo s djecom igre za smirivanje organizma, opuštanje i relaksaciju, nakon čega se djeca osjećaju zaista odlično.

Kakvi su vaši daljnji planovi s provođenjem ovog programa?

Još nekoliko mjeseci i prva generacija „Sportića“ izlazi iz vrtića i odlazi u osnovnu školu. Uvjerena sam da će učitelji prepoznati vrijednost ovog našeg programa i nastaviti s djecom tamo gdje smo mi stali, a to je napredovanje, nadogradnja i daljnja postignuće u svim oblicima tjelesnog i psihomotoričkog razvoja djece. A s djecom koja nam ostaju u vrtiću mi nastavljamo s provedbom „Sportića“ jer su taj program djeca istinski zavoljela i jedva čekaju da obuku svoje majice i krenu u još jednu sportsku avanturu. Dolazi nam ljepše i toplije vrijeme pa ćemo u skladu s tim i naše vježbanje preseliti na vanjske prostore vrtića. Imamo prekrasnu terasu, popločeno dvorište, travnatu površinu, igralište i voćnjak i sve to maksimalno ćemo iskoristiti kako bi djeca napredovala u svim područjima. Kako motorički i funkcionalno, tako i kognitivno, te kako bi stekla samopouzdanje i osjećaj napretka, otpornost organizma i, naravno, kako bi učvrstili svoje zdravlje.

I za kraj…

Sportski program „Sportići“ verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, program se roditeljima ne naplaćuje dodatno, već je uz program ranog usvajanja engleskog jezika i robotičku igraonicu integriran u redoviti program rada Dječjeg vrtića Suncokret. Izuzetno smo ponosni kada vidimo, ne samo koliko su djeca napredovala u svojim tjelesnim sposobnostima, nego i koliko uživaju u vježbanju. Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježava se pod sloganom „Naš planet, naše zdravlje“ kojim se želi podići svijest o utjecaju zdravog okoliša na dobrobit i zdravlje ljudi. A mi odrasli trebamo biti uzor djeci, stoga poručujem svim roditeljima da uzmu svoje bicikle, role, lopte, opremu za trčanje i ostale sportske rekvizite i sa svojom djecom krenu u prirodu.

(www.icv.hr, DV Suncokret)